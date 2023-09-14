Зрадниця Яна Соломко втекла з Росії та неочікувано заговорила українською

Співачка-зрадниця Яна Соломко, яка прославляла злочини окупантів, неочікувано через півтора року повномасштабної війни виїхала з країни-агресорки Росії.

Скандальна виконавиця поїхала не деінде, а до США. Тепер Соломко разом з донькою живе у Маямі, штат Флорида. Саме там скандальна співачка віддала свою доньку до школи.

Ба більше, зрадниця, яка прославляла злочини російських окупантів та присвячувала їм пісні, неочікувано заговорила українською. Соломко, коли віддавала доньку до школи, привітала всіх з Днем знань.

Яна Соломко з донькою / Фото: instagram.com/yana.solo

Користувачі Мережі були обурені такою поведінкою зрадниці. Вони дорікнули їй, що та перевзулася та користується українським паспортом, хоча сама ж підтримала війну та зрадила Україну.

Тобто давати інтерв'ю, що її хлопець воює за Росію, а тепер прикриватись українським паспортом? На вашому тлі навіть Ані Лорак порядна людина!

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Зазначимо, Яна Соломко від 2020 року жила в Росії та будувала там кар'єру. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, скандальна співачка неочікувано підтримала дії країни-агресорки. Зокрема, вона виступала на пропагандистських концертах та випускала пісні, де вихваляла російських окупантів та мріяла про перемогу РФ у війні.

Яна Соломко / Фото: instagram.com/yana.solo

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