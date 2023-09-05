Зрадницю Ані Лорак зацькували за появу на російському шоу: "Гнати поганою мітлою"

Співачка-зрадниця Ані Лорак активно працює на російському телебаченні, розважає жителів РФ та заробляє криваві рублі.

Зокрема, вона стала суддею одного з шоу-талантів, де виступають діти, які лишилися без батьків. До слова, у цілях пропаганди Росія може використовувати на шоу й українських дітей, яких незаконно вивезли з країни.

Тим не менш, для зрадниці це не стало проблемою працювати разом з іншими артистами-путіністами Олексієм Воробйовим, Люсею Чеботіною та Ігорем Крутим, які активно підтримують війну в Україні.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Однак ще під час анонсу шоу Ані Лорак активно критикували, а після виходу першого випуску скандальну виконавицю ще більше зацькували. До слова, артистку розкритикували не лише українці, а й росіяни. Щоправда, якщо перші обурені тим, що Лорак підтримує розв'язану Росією війну в Україні, то другі заявляють, що та недостатня патріотка РФ із заплямованою репутацією: "Гнати поганою мітлою", "якийсь черговий абсурд", "ну і ганьба, як вокаліста лайнова, так ще й вирядилася так для дитячого шоу".

Нагадаємо, зрадниці Ані Лорак в Росії живеться не солодко. Концерти скандальної співачки скасовують не лише за кордоном, а й в РФ. Щодня, зрадниці прилітає чимало хейту. Утім Лорак все ж намагається залишитися на плаву, тож пішла заробляти криваві рублі на дитяче шоу талантів. Що цинічно, щодня окупанти вбивають невинних українських дітей. Утім, зрадниці на це байдуже.

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