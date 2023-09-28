Зрадник Дмитро Шепелєв з'явився на заході у Москві з сином-копією померлої Жанни Фріске

Ведучий вперше за довгий час вивів 10-річного Платона у світ.
Білоруський ведучий-зрадник Дмитро Шепелєв, який довгий час працював в Україні, а тепер будує кар'єру в країні-терористці Росії з'явився на світському заході у Москві.
Він прийшов на прем'єру стрічки з 10-річним сином Платоном від Жанни Фріске. Це перший вихід Шепелєва з сином за довгий час. Хлопчик, до речі неймовірно схожий на свою зіркову маму.
Як відомо, співачка Жанна Фріске вісім років тому померла. У неї була діагностована гліобластома, неоперабельна пухлина головного мозку. Про свій діагноз артистка дізналася за декілька місяців після того, як народила сина.
Тим часом вдівець Фріске, Дмитро Шепелєв протягом тривалого часу працював в Україні, вів тут не одне шоу. Він навіть вів гумористичний проєкт "Розсміши коміка", де у журі сидів Володимир Зеленський, який згодом став президентом України.
Однак тиждень тому Шепелєв вирізнився ганебним вчинком. Неочікувано він приїхав до зруйнованого російським окупантами міста Маріуполь. В українському місті Шепелєв знімає нове російське розважальне шоу про тварин "У колі друзів" для пропагандистського каналу "Россия-1". В рамках програми Шепелєв розповідатиме "про порятунок тварин з-під обстрілів у місті".
Зазначимо, що на початку повномасштабної війни Шепелєв підтримав Україну і навіть вибачився:
"Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі у Києві та інших українських містах ідуть до бомбосховища. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І я не маю слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте", - написав тоді Шепелєв.
Та, схоже, для ведучого криваві російські рублі не пахнуть, оскільки він у Росії почав будувати кар'єру.
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