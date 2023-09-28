Зрадник Дмитро Шепелєв з'явився на заході у Москві з сином-копією померлої Жанни Фріске

Білоруський ведучий-зрадник Дмитро Шепелєв, який довгий час працював в Україні, а тепер будує кар'єру в країні-терористці Росії з'явився на світському заході у Москві.

Він прийшов на прем'єру стрічки з 10-річним сином Платоном від Жанни Фріске. Це перший вихід Шепелєва з сином за довгий час. Хлопчик, до речі неймовірно схожий на свою зіркову маму.

Дмитро Шепелєв з сином від Жанни Фріске

Як відомо, співачка Жанна Фріске вісім років тому померла. У неї була діагностована гліобластома, неоперабельна пухлина головного мозку. Про свій діагноз артистка дізналася за декілька місяців після того, як народила сина.

Жанна Фріске

Жанна Фріске і Дмитро Шепелєв

Жанна Фріске і Дмитро Шепелєв

Тим часом вдівець Фріске, Дмитро Шепелєв протягом тривалого часу працював в Україні, вів тут не одне шоу. Він навіть вів гумористичний проєкт "Розсміши коміка", де у журі сидів Володимир Зеленський, який згодом став президентом України.

Однак тиждень тому Шепелєв вирізнився ганебним вчинком. Неочікувано він приїхав до зруйнованого російським окупантами міста Маріуполь. В українському місті Шепелєв знімає нове російське розважальне шоу про тварин "У колі друзів" для пропагандистського каналу "Россия-1". В рамках програми Шепелєв розповідатиме "про порятунок тварин з-під обстрілів у місті".

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни Шепелєв підтримав Україну і навіть вибачився:

"Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі у Києві та інших українських містах ідуть до бомбосховища. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І я не маю слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте", - написав тоді Шепелєв.

Та, схоже, для ведучого криваві російські рублі не пахнуть, оскільки він у Росії почав будувати кар'єру.

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