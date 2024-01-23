Зрадник Юрій Бардаш отримав російський паспорт і цинічно похизувався ним на тлі Путіна

Продюсер-зрадник Юрій Бардаш похизувався, що отримав російське громадянство.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. Як доказ скандальний продюсер показав свій новий паспорт. Зробив Бардаш це в цинічний спосіб. Зокрема, він тримав свій російський паспорт поруч з триколором та на тлі портрета кровавого кремлівського диктатора путіна.

"Я дістаю із широких штанин…", - прокоментував своє громадянство країни-агресорки продюсер.

Зрадник Юрій Бардаш

Зазначимо, Юрій Бардаш ще до початку повномасштабної війни в Україні прославився своїми проросійськими поглядами. Після російського вторгнення скандальний продюсер втік до Росії. Вже в Москві Бардаш почав активно підігравати російській пропаганді про "братські народи" та "війну, що розв'язала Америка". Окрім того, зрадник заявляв, що йому не шкода українців, які страждають від дії російських окупантів, а також переконував, що "Україна має капітулювати".

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "ТНМК" Фагот розповів, як поскандалив з Бардашем через його проросійські погляди. Співак намагався донести продюсерові, що Росія – це країна-агресорка, однак намагання Михайлюти виявилися марними.

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