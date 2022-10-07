Зрадник Юрій Бардаш у скандальному привітанні побажав Путіну правити ще 15 років

Зрадник України Юрій Бардаш написав скандальне привітання Путіну до дня народження, де знову наговорив нісенітниці.

Експродюсер у черговий раз пробив дно своїми проросійськими заявами. У своєму Telegram-каналі Бардаш побажав російському диктатору правити ще років 10-15 і заявив, що в руках Путіна "доля цивілізації". Але найбільше у недолугому висловлюванні Юрія користувачів розлютило те, що він зробив це нібито від імені українців.

"Від імені всіх здорових українців (у них зараз забрали право говорити те, що вони думають) вітаю верховного головнокомандувача, Великого Імператора Земель Руських, Володимира Володимировича Путіна з ювілеєм", - написав Бардаш.

Фото: Юрий Бардаш/Facebook

Крім того, у своєму зверненні путініст приписав президенту РФ безліч високих звань, які аж ніяк його не стосуються.

"Чого бажає Государю народ — довгих років життя, щоб правив ще щонайменше 10–15 років. За цей час нам треба встигнути сформулювати та впровадити на планеті концепцію громадської безпеки, щоб фашизм був не просто розбитий, як колись наші діди постаралися, а більше ніколи не виявився на планеті — це у Ваших силах, пане Президенте. Постарайтеся, російські люди довіряють вам долю цивілізації. З Днем народження", - написав Юрій.

Вочевидь, у такий спосіб Бардаш просто підлабузнювався до диктатора. Раніше експродюсер заявив, що хоче отримати російське громадянство та планує змінити ім'я.

У свою чергу, продюсер Михайло Ясинський висміяв бажання Бардаша стати громадянином РФ на тлі мобілізації у Росії.

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