Зрадник Юрій Бардаш відповідатиме за законом за підтримку війни: СБУ оголосила продюсеру про підозру

Продюсер-зрадник Юрій Бардаш відповідатиме за законом за підтримку війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія.

Зокрема, СБУ оголосила скандальному Бардашу про підозру. Зрадникові інкримінують чотири статті з Кримінального Кодексу, зокрема, пропаганда війни, виправдовування вторгнення РФ на територію України, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та зміни меж території, що були встановлені Конституцією.

СБУ повідомила Юрію Бардашу про підозру

"СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова. Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

Нині Бардаш перебуває на території Росії. Тим не менш, СБУ проводить комплексні заходи, аби продюсер відповів перед законом за злочини, скоєні проти України.

Нагадаємо, скандальний продюсер Юрій Бардаш підтримав війну, що в Україні розв'язала РФ, та втік до країни-агресорки. Вже в Москві зрадник почав розповсюджувати пропагандистські наративи про "братські народи" та "у всьому винна Америка", вихваляти кремлівського диктатора Путіна та закликати українців до капітуляції. На початку цього року стало відомо, що Бардаш отримав російське громадянство. Він сам про це розповів, вихваляючись паспортом РФ на тлі портрета Путіна.

Читайте також: