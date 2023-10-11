Зрадники Данилець та Мойсеєнко неочікувано з'явилися на прощанні з Ніною Матвієнко

Минулого року дует російському каналу жалівся на Зеленського та цькування в Україні.

Скандально відомий гумористичний дует "Кролики" Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко нечікувано з'явився на прощанні з Ніною Матвієнко у Києві.

Як відомо, сьогодні у Національній Філармонії України в останню путь проводжають легенду Ніну Митрофанівну Матвієнко. Раптово серед присутніх помітили зрадників Данильця і Мойсеєнка.

Як пише Музвар, ці сумнівні персони приїхали, аби попрощатися з Матвієнко до національної філармонії.

Данилець та Мойсеєнко на прощанні з Ніною Матвієнко / Фото: t.me/muzvar_ua

Зазначимо, що 2022 року на російському пропагандистському каналі Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко жалілися, що їх цькують в Україні. Також тоді вони розкритикували президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни дует "Кролики" продовжив працювати в Росії і жодним чином не висловили свою позицію щодо вторгнення РФ до України.

Через те, що Данилець та Мойсеєнко підтримують загарбницьку політику Росії, у квітні 2023 року їхні концерти бойкотували у США та Канаді. Завдяки бойкоту української делегації виступи зрадників скасували.

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