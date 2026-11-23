Микита Джигурда

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Скандальний російський актор та пропагандист Микита Джигурда опинився в реанімації з інфарктом — його дружина, фігуристка Марина Анісіна, розповіла про екстрену госпіталізацію артиста та перші слова медиків.

65-річному Джигурді раптово стало зле вдома. У нього різко підвищився артеріальний тиск. Спочатку артист відмовлявся викликати швидку допомогу. Однак його самопочуття погіршувалося. Зрештою дружина не стала зволікати й викликала медиків. Бригаді довелося доправити актора безпосередньо до реанімаційного відділення.

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Микита Джигурда

За словами Анісіної, госпіталізація відбулася вранці, а після цього вона втратила можливість зв’язатися з чоловіком.

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«Забрали в реанімацію о 9:30 ранку, поки зв’язку з Микитою немає, телефону немає, тому що в реанімації його немає. Сказали зателефонувати через кілька годин. Діагноз — інфаркт. Я викликала швидку, підвищився тиск. Він довго не хотів викликати швидку, але довелося», — розповіла дружина артиста пропагандистським медіа.

Микита Джигурда з дружиною

Наразі конкретних прогнозів щодо подальшого стану Джигурди його дружині не надали. Вона очікує на новини від лікарів і поки не може особисто поспілкуватися з чоловіком через обмеження, запроваджені медиками.

Водночас, як стверджують російські ЗМІ, до екстреної госпіталізації актор не повідомляв про серйозні проблеми зі здоров’ям і продовжував брати участь у телевізійних проєктах, зокрема знімався в реаліті-шоу.

Микита Джигурда в російській військовій формі / © російські ЗМІ

Микита Джигурда народився в Києві, однак згодом став одним із публічних прихильників Кремля. Його антиукраїнська позиція проявилася ще 2017 року, коли він підтримав окупацію Донбасу та демонстративно отримав так званий паспорт «ДНР». Згодом цей документ анулювали.

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У листопаді 2022 року артист отримав громадянство РФ за спрощеною процедурою. Він також відвідував окуповані українські території, фотографувався у військовій формі поруч із російськими військовими та заявляв про бажання воювати проти України.

Микита Джигурда в російській військовій формі / © російські ЗМІ

Нагадаємо, нещодавно смерть Сергія Сосєдова застала його на сходах у готелі. У Мережі з’явилося відео падіння путініста.

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