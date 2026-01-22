Зрадниця Любов Успенська після зречення від України поплатися за свої виступи перед окупантами

Любов Успенська / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Російську співачку-запроданку Любов Успенську офіційно внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Відповідне рішення було ухвалене 22 січня під час засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У медіарегуляторі пояснили, що підставою для такого кроку стали результати системного моніторингу медіа й соціальних мереж, а також аналіз відкритих джерел. За висновками Нацради, публічна діяльність 71-річної артистки має ознаки підтримки збройної агресії Росії проти України та легітимізації окупації українських територій.

Любов Успенська / © instagram.com/uspenskayalubov_official

У регуляторі зазначили, що Успенська неодноразово виправдовувала дії держави-агресора, брала участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованих територіях, а також незаконно відвідувала Крим і окремі райони Донеччини та Луганщини. Окрім цього, у своїх заявах вона відкрито підтримувала російські військові формування.

Окремо Нацрада нагадала про візит співачки на Донеччину в липні 2024 року, де вона розважала російських загарбників. Також у відомстві підкреслили, що це рішення не є першим обмежувальним кроком щодо Успенської. Ще 7 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський увів проти неї санкції.

Любов Успенська про війну в Україні — що відомо про її позицію

Путіністка народилася в Києві та закінчила Київське музичне училище імені Глієра. Свою творчу кар’єру вона розпочинала в барах української столиці, однак згодом переїхала до Росії, де й вибудувала подальший шлях у жанрі шансону.

Попри те, що виконавиця певний час проживала у США та має американський паспорт, вона неодноразово наголошувала, що вважає для себе принциповим бути громадянкою Росії та публічно називає себе її «патріоткою». Ба більше, ще 2024 року Успенська отримала російське громадянство.

Любов Успенська / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Успенська тривалий час утримувалася від чітких заяв. Втім згодом вона відкрито підтримала путінський режим, фактично ставши на бік держави-агресора та зрадивши країну, в якій народилася.

