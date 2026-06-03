Зрадниця Повалій після отримання вироку і конфіскації майна в Україні подалась просити допомоги в РФ

Таїсія Повалій

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Співачка-зрадниця Таїсія Повалій після отримання вироку та конфіскації майна в Україні подалась просити допомоги в Росії.

У команді скандальної артистки побідкались, що, мовляв, Росія недостатньо їй вдячна за позицію. Зазначається, Таїсія Повалій показала свою прихильність диктатору путіну, палко підтримувала війну, розважала росіян, багато чим пожертвувала, а натомість нічого не отримала.

«Розумієте, Таїсія Миколаївна пожертвувала багатьом заради Росії, вона виходила в ефіри, говорила про свою позицію, підтримувала сво, сподіваючись, що її місто звільнять і все повернуть. А в нас не поспішали дякувати. Вона блукала по орендованих квартирах, виступала в регіонах. Чому іншим усе, а їй нічого?» — видали в команді зрадниці.

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Таїсія Повалій / © скриншот з відео

У Таїсії Повалій також побідкались, що, мовляв, до інших українських артистів-зрадників російська влада більш прихильна. Тож, вони сподіваються, що й позицію Повалій відзначать, зокрема, будинком, новими піснями, грошима та нагородами.

«Миколаївна часто зітхає, коли бачить, наскільки щедра влада з її земляками. Але каже, що не може бути такою пронозою, як деякі, треба поважати себе. Кожному насінню свій час. І тепер їй точно все відшкодують — і будинок, і пісні нові будуть, і гроші, і нагороди», — говорять у команді артистки.

Зазначимо, Таїсія Повалій зрадила Україну та стала на бік Росії у війні. Артистка не лише підтримує загарбницькі дії РФ, а й бере участь у пропагандистських заходах, розважає росіян та усіляко закликає до окупації України. Врешті, Таїсію Повалій позбавили українських нагород, конфіскували в неї все майно, в тому числі й права на пісні, а також заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Вочевидь, коли зрадниця зрозуміла, що в Україні їй остаточно нічого не світить, то вирішила просити допомогу в Росії, аби там їй відплатили за втрачене.

Нагадаємо, нещодавно артистка Алла Кудлай розкритикувала Таїсію Повалій. Виконавиця також розкрила їхній давній конфлікт.

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