Зрадниця Таїсія Повалій пробила дно брехнею про Україну та вихвалянням злочинів Росії

Таїсія Повалій / © instagram.com/tpovaliyofficial

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Співачка Таїсія Повалій, яка є палкою прихильницею політики путіна, пробила дно черговою брехнею про Україну.

Зрадниця не припиняє підігрувати пропаганді та активно ходить на різні проєкти на російські телеканали. Цього разу вона видала порцію маячні про "Господь с намі". Скандальна артистка переконує, що РФ береже людство, натомість в Україні все робиться задля того, аби його знищити. Щоправда, Таїсія Повалій забулася нагадати, що саме росіяни вторглися на територію незалежної країни та щодня вбивають невинних людей.

Окрім того, путіністка не забулася повихваляти злочини Росії, а саме, жахливу війну, яку країна-агресорка розв'язала в Україні. Співачка-зрадниця підтримала окупантів та цинічно побажала РФ перемоги.

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"Я вам хочу сказати на повному серйозні. Господь береже Росію і береже людство тут від вимирання, бо наша віра, наш генофонд – вони й є божественні і як продовження цивілізації. Бо там, на мій погляд, все робиться для того, щоб людство знищити. Не мені їх судити, але я вірю, що Господь саме тут в Росії з нами, саме Господь береже всіх нас і саме Господь приведе нас до перемоги", - видала скандальна артистка.

Зазначимо, ще до початку повномасштабної війни Таїсія Повалій славилася своїми проросійськими поглядами. Вторгнення окупантів 24 лютого 2022 року та злочини, які вони коять на українських землях, не змінили думку зрадниці. Вона залишилася в Росії, підтримала війну та заробляє там криваві рублі. За таку позицію Повалій опинилася під санкціями від РНБО, а торік восени в неї конфіскували майно в Україні та позбавили її державних нагород.

Утім, зрадницю це, вочевидь, не хвилює. Ба більше, вона не цурається в РФ співати росіянам українські пісні, зокрема, композицію легендарного Володимира Івасюка – "Червона Рута". Нещодавно сестра композитора розкритикувала такий вчинок Повалій і звинуватила її в крадіжці.