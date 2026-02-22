Зрадниця Таїсія Повалій розлютила порцією цинічної маячні про окупацію України

Таїсія Повалій / © instagram.com/tpovaliy_best

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій видала нову порцію цинічної маячні про окупацію України.

Скандальна артистка вже давно обрала Росію та навіть отримала відповідне громадянство. Та це не заважає виконавиці періодично згадувати своє українське коріння, аби черговий раз підігрувати російській пропаганді. Цього разу зрадниця Таїсія Повалій видала цинічну заяву про окупацію України. В інтерв'ю пропагандистам скандальна співачка розмріялась про "російський" Київ, мовляв, коли "народи об'єднаються, то запанує добро". Проте артистка упускає той момент, що саме Росія своїм вторгненням до України розв'язала війну та стала винуватицею в порушенні миру.

"Не знаю, чи буде Україна. Мені потрібно, щоб Київ був наш, російський. Як я відчуваю, моя місія – возз'єднання слов'янських народів. Я вважаю, що основа слов'янських людей – це доброта. Коли ми возз'єднаємося, коли в нашу сім'ю повернуться всі сестри - мала росія, біла росія, слава Богу, з нами, і велика росія, - тоді на всій планеті запанує добро, бо зараз все ж таки дуже багато зла", - видала скандальна співачка.

Таїсія Повалій

Проте, цілком ймовірно, що Таїсія Повалій мріє про повернення до Києва лише з тієї причини, що в неї тут є майно. Щоправда, 2024 року активи виконавиці конфіскували на користь держави. Звичайно ж, у розмові з пропагандистами РФ співачка-зрадниця не забулась й про це згадати.

Зазначимо, Таїсія Повалій ще до повномасштабної війни підтримувала загарбницькі дії РФ. Злочини окупантів на українських землях не змінили позицію співачки. Вона цинічно тішиться окупації частини України та палко підтримує дії російської влади. За антиукраїнську діяльність Таїсія Повалій у жовтні 2022 року потрапила до санкційного списку. У восени 2024-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів співачки на користь держави. Окрім того, співачку позбавили всіх державних нагород.