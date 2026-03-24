Зрадниця Йолка після отримання російського громадянства нарвалась на різку критику в Мережі

Співачка-зрадниця Йолка вирішила зайти у Threads — і миттєво отримала жорстку відповідь від українців.

Поява артистки у соцмережі, одразу обернулася скандалом. Замість теплої зустрічі — хвиля обурення та різких коментарів. Українські користувачі не стали терпіти й почали масово нагадувати їй про мовчання щодо війни. Дехто прямо ставив питання про її позицію після 2022 року. Інші ж били по болючому — старими заявами та контрастом із теперішніми діями.

«Йолка створила нову гілку.

Сумували за моїм іскрометним почуттям гумору? Розповідайте, як тут у вас це працює», — написала горе-виконавиця в першому дописі.

У коментарях швидко стало гаряче: від сарказму до відвертого хейту. Люди згадували особисті історії, колишні переконання співачки та її різкі розвороти у кар’єрі. Частина користувачів не добирала слів, прямо називаючи її зрадницею та ставлячи під сумнів будь-які її спроби повернутися в український інфопростір.

«Розказуємо, як тут працює.

Що по війні, яку росія почала проти твоєї Батьківщини?

Є що сказати?» — написав у коментарях Народний депутат України Роман Грищук.

Після хвилі критики співачка спробувала пояснити свою появу — мовляв, це була ініціатива її команди. Вона також дала зрозуміти, що нова платформа для неї незвична, і навіть згадала іншу соцмережу, де почувалася впевненіше, але пізніше видалила допис, замінивши його більш провокативним.

«Мій перший день у тьорнс:

Ми тебе обожнюємо, гори ти у пеклі.

Загалом, нічого нового. Не проклинаю вас у відповідь, якщо у вас у стрічці милий песик чи котик», — намагалася виправдатися Йолка.

Варто зазначити, що соцмережі, які належать Meta Platforms, офіційно заборонені на території РФ, однак користувачі продовжують обходити обмеження через VPN, як це і зробила Йолка. Також цей факт став натхненням для жартів під дописами.

