ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
2 хв

Зрадниця Йолка після отримання російського громадянства нарвалась на різку критику в Мережі

Українці масово розкритикували артистку та нагадали їй про минуле.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Йолка

Йолка / © censor.net

Співачка-зрадниця Йолка вирішила зайти у Threads — і миттєво отримала жорстку відповідь від українців.

Поява артистки у соцмережі, одразу обернулася скандалом. Замість теплої зустрічі — хвиля обурення та різких коментарів. Українські користувачі не стали терпіти й почали масово нагадувати їй про мовчання щодо війни. Дехто прямо ставив питання про її позицію після 2022 року. Інші ж били по болючому — старими заявами та контрастом із теперішніми діями.

«Йолка створила нову гілку.
Сумували за моїм іскрометним почуттям гумору? Розповідайте, як тут у вас це працює», — написала горе-виконавиця в першому дописі.

Перший допис Йолки / © instagram.com/elkasinger

У коментарях швидко стало гаряче: від сарказму до відвертого хейту. Люди згадували особисті історії, колишні переконання співачки та її різкі розвороти у кар’єрі. Частина користувачів не добирала слів, прямо називаючи її зрадницею та ставлячи під сумнів будь-які її спроби повернутися в український інфопростір.

«Розказуємо, як тут працює.
Що по війні, яку росія почала проти твоєї Батьківщини?
Є що сказати?» — написав у коментарях Народний депутат України Роман Грищук.

Коментар Романа Грищука під дописом Йолки / © instagram.com/elkasinger

Після хвилі критики співачка спробувала пояснити свою появу — мовляв, це була ініціатива її команди. Вона також дала зрозуміти, що нова платформа для неї незвична, і навіть згадала іншу соцмережу, де почувалася впевненіше, але пізніше видалила допис, замінивши його більш провокативним.

«Мій перший день у тьорнс:
Ми тебе обожнюємо, гори ти у пеклі.
Загалом, нічого нового. Не проклинаю вас у відповідь, якщо у вас у стрічці милий песик чи котик», — намагалася виправдатися Йолка.

Допис Йолки в Threads / © instagram.com/elkasinger

Варто зазначити, що соцмережі, які належать Meta Platforms, офіційно заборонені на території РФ, однак користувачі продовжують обходити обмеження через VPN, як це і зробила Йолка. Також цей факт став натхненням для жартів під дописами.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль майстерно поставила зрадницю Ані Лорак на місце і зі сцени показала їй середній палець.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie