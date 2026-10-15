Зрадив вагітну Меган Фокс і знайшов нову: екснареченого акторки заскочили разом з її відомою колегою

Machine Gun Kelly / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Дакота Джонсон і колишній наречений Меган Фокс — репер Machine Gun Kelly — спровокували чутки про роман спільною появою в Лос-Анджелесі.

Так, днями знаменитостей помітили біля одного із закладів Лос-Анджелеса. На кадрах, опублікованих сторінкою Deuxmoi в Instagram, видно, як MGK виходить із закладу, а за ним іде Дакота. Через низьку якість запису достеменно визначити, чи трималися знаменитості за руки, складно.

Реклама

Однак навіть ця деталь стала приводом для нових припущень про їхнє особисте життя. Водночас жоден із них публічно не підтверджував романтичних стосунків.

Реклама

Дакота Джонсон і Machine Gun Kelly / © instagram.com/deuxmoi

До слова, це вже не перша спільна поява зірок, яка викликала цікавість шанувальників. На початку вересня їх також помічали разом після виходу з квартири Тейлор Свіфт у США. Звідти вони вирушили до ресторану в одному чорному позашляховику.

За повідомленнями джерел, зблизитися Дакота та MGK могли після весілля Тейлор Свіфт у липні. Їхні стосунки описують як «нові» й «невимушені»: знаменитості нібито продовжують пізнавати одне одного та не поспішають визначати статус свого зв’язку.

Machine Gun Kelly і Меган Фокс: розрив заручин через зради, спільна донька й стосунки зараз

Стосунки Меган Фокс і Machine Gun Kelly завершилися наприкінці листопада 2024 року, коли акторка, за повідомленнями ЗМІ, розірвала заручини з музикантом. Подейкували, причиною розриву стали листування репера з іншими жінками, яке вагітна Меган нібито знайшла в його телефоні.

Попри розставання, колишніх наречених пов’язує спільна дитина. Наприкінці березня 2025 року в них народилася донька Сага Блейд. Після розриву Фокс і MGK продовжили підтримувати зв’язок заради виховання дівчинки, хоча їхні романтичні стосунки відновлені не були.

Реклама

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / © Associated Press

А вже на тлі нових чуток про можливий роман репера з Дакотою Джонсон у соцмережах також поширили фейковий допис, який приписували MGK. У ньому йшлося про те, що репер буцімто «шкодує» про розрив із Меган, і досі возвеличує її красу.

«Побачивши ці нові фотографії Меган, я справді хочу кинути свій телефон у стіну», — стверджувалося в дописі, який процитував Billboard.

Далі автор фейкового повідомлення нібито писав, що «втратив найкращу жінку у своєму житті» та «тепер змушений спостерігати, як інші нагадують йому про це». І від імені репера фейковий акаунт додав, що «він ніколи цього собі не пробачить».

Однак сам MGK, справжнє ім’я якого Колсон Бейкер, заперечив свою причетність до публікації. 13 жовтня він різко відреагував на допис у соцмережі X: «Цей твіт фальшивіший за силіконові цицьки».

Реклама

Допис у X про Machine Gun Kelly

З ким зустрічалася Дакота Джонсон

До появи чуток про можливу симпатію до MGK акторка тривалий час перебувала у стосунках із Крісом Мартіном, фронтменом гурту Coldplay. Їх пов’язували романтичні стосунки від 2017 року, однак торік стало відомо про розрив.

У грудні 2025 року Дакоту також пов’язували з музикантом Role Model. Минулого місяця з’явилися повідомлення про завершення цих стосунків.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Наразі інформація про роман Джонсон і MGK залишається на рівні припущень, які підігрівають їхні спільні появи. Сама пара публічно не підтверджувала, що перебуває у стосунках.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про особисте життя Ірини Федишин — її шлюб у 19, два весілля і втрата доньки на восьмому місяці вагітності.

Новини партнерів