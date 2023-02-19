Зраджував колишній та не буде з нинішньою: тарологиня розповіла про стосунки Володимира Остапчука

Восени минулого року почали ширитися чутки, що ведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною, нотаріусинею Христиною Горняк.

Експодружжя не дає офіційних коментарів, однак своєю поведінкою натякає, що вони дійсно не разом. Так, пара припинила ділитися спільним контентом, Христина часто перебуває за кордоном, а Володимир - в Україні. Також подейкують, що Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Такі плітки почали ширитися після того, як Володимир і Катя почали публікувати фото з відпочинку з однакових локацій. Ба більше, нещодавно журналістка опублікувала знімок з обранцем, а користувачі впізнали у ньому Володимира.

Фото: instagram.com/poka.tya

Ексклюзивно вікканська жриця, тарологиня Олена Кузьмич, яка щодня робить прогноз на ТСН.ua, зробила таропрогноз за картами щодо стосунків Володимира Остапчука з колишньою дружиною Христиною та новою обраницею Катериною.

Зокрема, Олена зробила розклад таро та подивилася, що стало причиною ймовірного розлучення ведучого з нотаріусинею, хто став ініціатором розриву та чи була зрада у їхніх стосунках. Також тарологиня подивилася, чи будуть взаємини Остапчука з новою обраницею довготривалими.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

До речі, як пояснила Олена Кузьмич, карти таро не показують минулого чи майбутнього, у більшості випадків вони показують один із найточніших варіантів. Також тарологиня пояснила, що карти таро показують підсвідомі мотиви, у яких люди дуже часто не хочуть самі собі зізнатися і приховують ці правдиві мотиви від оточення.

Що стало причиною ймовірного розриву Володимира Остапчука з Христиною Горняк?

Тут накопичилося чимало факторів. У цьому розкладі багато старших арканів, а вони в таро відповідають за якісь дуже важливі моменти, які є доленосними. Зокрема, йшлося про таке безсилля. В основі ми маємо аж три старших аркана – це сила, колісниця та повішений. Ці всі карти перебувають у перевернутій позиції. З погляду таро, ця пара розійшлася, тому що хотіла знайти вихід зі свого безсилля. Можливо, небажання мати дітей в одного з двох партнерів у цій парі стало теж причиною розриву. Але це про таке, глибше минуле. Також у кожного з них було дуже багато приховано якихось думок, ідей, мотивів, якими вони не воліли ділитися зі своїми партнерами. Також їм хотілося нового у стосунках, якоїсь романтики, як у пари. Також вони не вибрали ціль, куди рухатися далі, це теж повпливало на їхній розрив, і їм здалося, що кожний з них окремо зможе досягнути більшого, ніж коли вони будуть разом.

Володимир Остапчук з ексдружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Хто став ініціатором ймовірного розриву?

Якщо говорити про ініціатора розриву, то тут, швидше, обоє прийшли до спільного знаменника, що їхні цілі не відповідають тим, які були раніше. Ймовірно, присутній хтось третій у їхніх стосунках. Тому сімейний корабель кохання розбився і не може рухатися далі.

Чи мала місце у їхньому шлюбі зрада?

З погляду таро – більш за все, що так. Але це таро, тут немає 100% впевненості. У нас є карти, які говорять про ймовірність зради. У нас є карта диявола, яка говорить про певну таку сексуальну залежність, а також у нас є двійка кубків та паш кубків. Ці колоди належать до масті кубків, а масть кубків у картах таро відповідає за стосунки, дружбу, любов і так далі. Відповідно, ці карти у цьому розкладі повідомляють про велелюбність у чоловіка, його таємні помисли у бік іншої жінки, наявність суперниці і так далі. Мені бракує у цьому розкладі карт, які говорять про зраду, але він, більш за все, або зробив, або мав на меті зраду.

Володимир Остапчук з ексдружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Чи будуть Володимир Остапчук та Христина Горняк знову разом?

Така ймовірність зберігається. По-перше, це буде залежати від того, як взагалі розгортатиметься ситуація в державі, бо у нас дві карти, які говорять про великий вплив долі – колесо фортуни і зірка. Але тут буде залежати від того, чи він вийде зі своєї внутрішньої печери і захоче працювати над собою. Водночас залежить від того, чи захоче вона, щоб він повернувся. Відповідно від цього і залежить, чи він повернеться до своєї колишньої.

Володимир Остапчук з ексдружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Чи буде Володимир Остапчук у майбутньому разом зі своєю 22-річною дівчиною?

З погляду таро, він не буде з цією новою дівчиною довго, тому що у цьому розкладі таро дуже багато карт, які відносяться до масті мечей, але не до масті кубків. Масть мечей – це такі собі ігри розуму, випробування, страждання, іноді любовні трикутники. Також у цьому розкладі є карти, які говорять про якісь такі марні сварки. Це не той розклад, який говорить про те, що вони жили довго і щасливо і вмерли в один день.

Володимир Остапчук з новою обраницею / Фото: instagram.com/poka.tya

Чи одружиться Володимир Остапчук втретє?

Станом на зараз карти таро не можуть сказати, що він одружиться втретє. Але карти переконані в одному – він дуже велелюбний чоловік, гарний, молодий, відомий. У нього попереду чимало любовних пригод.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — це не науки. Тож, передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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