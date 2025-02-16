ЗСУ ліквідували племінника путініста Сергія Звєрєва, який воював з окупантами проти України

ЗСУ ліквідували племінника палкого прихильника політики путіна Сергія Звєрєва, який воювати проти України на боці окупантів.

Про смерть загарбника стало відомо зі слів самого скандального російського шоумена. Коли путініст Звєрєв дізнався, що його родич помер, то одразу ж побіг роздавати пропагандистам сльозливі інтерв'ю, не пропустивши нагоди нагадати про своє давно забуте на просторах шоубізнесу ім'я.

Він заявив пропагандистам, що його племінника більше немає. Мовляв, родич загинув на фронті, коли "боровся зі світовим злом". Щоправда, путініст забувся згадати, що його племінник взагалі-то був окупантом, який вдерся на територію незалежної країни зі зброєю в руках, захоплював чужі землі та коїв злочини.

Сергій Звєрєв

"Ми досі не знаємо, як це сталося. Написала сестра, що Андрійка більше немає. Сталося страшне. Ми всі переживали за нього, коли він пішов на фронт боротися зі світовим злом, якому протистоїть наша країна. Андрій завжди був патріотом. Усі в нашій родині одразу підтримали. Ми молилися, щоб Боженька оберігав його", - плачеться скандальний шоумен.

Після новин про смерть племінника Звєрєв одразу побіг до церкви, аби поставити свічки. Скандальний шоумен не забувся взяти з собою фотографа, який це все зазнімкував. Звичайно, саме це першою чергою "роблять", коли "щиро переживають горе". Чомусь скандальний Звєрєв не став міркувати, що якби диктатор путін не розв'язав війну, то й племінник його не загинув би.

Зазначимо, Сергій Звєрєв вже давно присягнув на вірність кремлю та є палким прихильником загарбницької політики РФ. Коли розпочалася повномасштабна війна, шоумен, звичайно ж, позитивно поставився до так званої "ЕсВеО". Путініст підтримує окупантів та вихваляє їхні злочини, які вони коять на території України.

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