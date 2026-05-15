ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта, який грав у серіалі "Щасливі разом"

Загарбник встиг повоювати близько трьох місяців.

Павло Чернявський

Збройні сили України ліквідували російського актора-окупанта Павла Чернявського, який грав у серіалі «Щасливі разом».

Артист вирішив стати загарбником у грудні 2025 року. Він підписав контракт із Міноборони РФ, став окупанти та вирушив вчиняти злочини на українських землях. Загарбник встиг повоювати близько трьох місяців, поки у березні 2026-го його не ліквідували ЗСУ.

Зазначимо, Павло Чернявський був російським актором. Хоч кар’єрний шлях він розпочав у досить ранньому віці, проте значних висот не досягнув. Здебільшого він грав в епізодичних ролях нішевих серіалів, таких як «Щасливі разом», де, до речі, присутньо чимало пропаганди.

Врешті, замість театральної сцени Павло Чернявський обрав шлях окупанта. Він став загарбником, за що й поплатився життям.

Нагадаємо, нещодавно сплили скандальні подробиці з життя ведучого з України Андрія Доманського. Виявилося, що він під час повномасштабної війни виїхав до РФ та отримав російський паспорт.

