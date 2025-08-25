Сергій Зверєв

ЗСУ ліквідували ще одного племінника російського шоумена-путініста Сергія Зверєва. Родич росіянина був окупантом і воював проти України.

Тим часом для скандального шоумена смерть племінника виявилася черговою нагодою нагадати про себе. Принаймні чи не одразу ж путініст Сергій Зверєв побіг давати коментарі пропагандистам. Він розповів, що його племінник вирушив на так звану “еСвЕо”, коли отримав повістку. Разом з іншими окупантами родич путініста пішов на “завдання”, з якого вже не повернувся. А нині ж вони отримали повідомлення про його загибель.

Коли Зверєв сльозливо розповідав про смерть племінника, то вчергове не забувся нагадати, який він “патріот” і як підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора путіна.

Зазначимо, це вже не перший племінник Сергія Зверєва, якого ліквідують ЗСУ. Взимку путініст роздавав сльозливі інтерв'ю, де бідкався про загибель на фронті родича, який був загарбником і воював проти України.

Нагадаємо, раніше на війні загинув зять скандального російського продюсера Йосипа Пригожина. Він також воював на боці окупантів.