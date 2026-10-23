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ЗСУ ліквідували відомого російського актора-окупанта — зірку серіалу "Ментівські війни"
Росіянин поплатився життям за те, що став окупантом та вторгся зі зброєю на територію незалежної країни.
Збройні сили України ліквідували російського актора Єфима Старцева, який став окупантом та вторгся на територію незалежної країни.
Про смерть «Z-патріота» повідомили самі російські пропагандисти. Зазначається, що його ліквідували на так званій «еСвЕо». Щоправда, де саме та за яких обставин не повідомляється.
До речі, смерть окупанта й для самий росіян була непоміченою. Річ у тім, шо ЗСУ ліквідували його ще 30 вересня, 19 жовтня окупанта поховали. Тим часом російські пропагандисти згадали про нього лише 22 жовтня.
Зазначимо, Єфим Старцев був російським актором. Щоправда, успішним його назвати складно. Росіянин знімався здебільшого в епізодичних ролях або ж грав другорядних персонажів. Його можна було помітити в таких серіалах, як «Ментівські війни», «Одесит», «Чужий район» та інших.
Вочевидь, Єфим Старцев вирішив, що окупант з нього вийде кращий, аніж актор, тож вирішив стати злочинцем та вторгся на територію України. Врешті, за це він поплатився своїм життям.
Нагадаємо, 3 жовтня у Росії помер скандальний радянський психотерапевт і так званий гіпнотизер Анатолій Кашпіровський, який жив у Москві та мав російське громадянство. Проте його неочікувано поховали у Вінниці 13 жовтня. Вже відомо, який вигляд має могила скандального гіпнотизера.