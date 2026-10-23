Єфим Старцев / © Фото з відкритих джерел

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Збройні сили України ліквідували російського актора Єфима Старцева, який став окупантом та вторгся на територію незалежної країни.

Про смерть «Z-патріота» повідомили самі російські пропагандисти. Зазначається, що його ліквідували на так званій «еСвЕо». Щоправда, де саме та за яких обставин не повідомляється.

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До речі, смерть окупанта й для самий росіян була непоміченою. Річ у тім, шо ЗСУ ліквідували його ще 30 вересня, 19 жовтня окупанта поховали. Тим часом російські пропагандисти згадали про нього лише 22 жовтня.

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Єфим Старцев / © Фото з відкритих джерел

Зазначимо, Єфим Старцев був російським актором. Щоправда, успішним його назвати складно. Росіянин знімався здебільшого в епізодичних ролях або ж грав другорядних персонажів. Його можна було помітити в таких серіалах, як «Ментівські війни», «Одесит», «Чужий район» та інших.

Вочевидь, Єфим Старцев вирішив, що окупант з нього вийде кращий, аніж актор, тож вирішив стати злочинцем та вторгся на територію України. Врешті, за це він поплатився своїм життям.

Нагадаємо, 3 жовтня у Росії помер скандальний радянський психотерапевт і так званий гіпнотизер Анатолій Кашпіровський, який жив у Москві та мав російське громадянство. Проте його неочікувано поховали у Вінниці 13 жовтня. Вже відомо, який вигляд має могила скандального гіпнотизера.

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