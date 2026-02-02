Микола Ткаченко

Російський актор Микола Ткаченко, відомий ролями у серіалах «Універ» та «СашаТаня», пішов воювати проти України та загинув на полі бою.

Українська армія щодня докладає всіх зусиль, аби на нашій землі не було жодного окупанта. Тож Ткаченко не став винятком — його успішно ліквідували у Покровську. 36-річний путініст добровільно підписав контракт з державою-терористкою влітку 2025 року та занадто сміливо перетнув кордон України.

Деталі служби Миколи росіяни не розголошували. Проте після смерті окупанта його матір повідомила росЗМІ, що тіло було знайдено в районі Покровська. Він якраз робив спроби виконати накази свого кривавого диктатора, але українські захисники й захисниці не дали Ткаченку жодного шансу.

Тож всі ролі та визнання Миколи Ткаченка за його участь у серіалах «СашаТаня», «Універ» та решти російських проєктах залишилися у минулому.

