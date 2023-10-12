Зухвала Анна Саліванчук у піджаку на голе тіло посвітила бюстом в центрі Києва

Українська акторка Анна Саліванчук розбурхала уяву шанувальників, знявшись у новій провокаційній фотосесії.

Цього разу знімання відбувалися у центрі Києва, на Хрещатику. На знімках Саліванчук зображена у сонячний день. Під час фотосету зірка була одягнена у джинси з високою талією, червоні туфлі, синю краватку та світло-сірий піджак на голе тіло.

У такому вигляді Анна сміливо позувала на камеру та навіть дещо засвітила оголені груди. Зазначимо, що ці відверті фотографії Саліванчук супроводила серйозним текстом про реалії українців.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Своїми пікантними світлинами зірка привернула увагу підписників до нового посту та розповіла про важливі речі:

"Останнім часом в кого не запитаю, у всіх купа проблем. І не просто вірус і вітрянка, а все набагато глобальніше - онко, забирають квартиру несправедливо, згорів будинок, рак крові, хворі діти, облисіння через стреси і ще купу всього - і це лише ті люди, які оточували мене за останній тиждень. Я вже мовчу про нашу війну, Харків, Авдіївку, Ізраїль, дітей, чоловіків, жінок, військових… І це лише початок…. У нас усіх розбиті серця. Ми всі тримаємось з останніх сил. Але, нажаль, є токсичні люди, які намагаються на рівному місці зробити проблему і вивести тебе з колії. Благаю вас, якщо ви розумієте, що поруч є такі люди - одразу з ними прощайтесь і концентруйтесь на тому, що вам дає сили", - написала Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також вона порадила припинити себе критикувати, прощатися зі страхами і сумнівами, хвалити себе, бути ласкавими до свого власного мислення і не засуджувати себе за негативні думки, а намагатися їх одразу замінювати на позитивні:

"Полюбіть свої недоліки так само, як і переваги. Вони така ж частина вашої особистості, як і все інше. Доглядайте своє тіло – стежте за тим, що ви їсте і п'єте. Коли дивитеся на себе в дзеркало, робіть це з любов'ю, а не з роздратуванням. Не бійтеся просити допомоги і не відмовляйтеся, якщо вам її пропонують. Фокусуйтеся на своїх сильних якостях та перевагах – розвивайте їх. Ніколи не сумнівайтеся - ви прекрасні, ви унікальні, і ви гідні всього найкращого", - додала Саліванчук.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук зачарувала ніжною фотосесією у полі. Акторка приміряла сукню-льолю і вінок і в такому вигляді позувала фотографу.

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