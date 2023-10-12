Зухвала Анна Саліванчук у піджаку на голе тіло посвітила бюстом в центрі Києва

Артистка знялася у провокаційній фотосесії.
Українська акторка Анна Саліванчук розбурхала уяву шанувальників, знявшись у новій провокаційній фотосесії.
Цього разу знімання відбувалися у центрі Києва, на Хрещатику. На знімках Саліванчук зображена у сонячний день. Під час фотосету зірка була одягнена у джинси з високою талією, червоні туфлі, синю краватку та світло-сірий піджак на голе тіло.
У такому вигляді Анна сміливо позувала на камеру та навіть дещо засвітила оголені груди. Зазначимо, що ці відверті фотографії Саліванчук супроводила серйозним текстом про реалії українців.
Своїми пікантними світлинами зірка привернула увагу підписників до нового посту та розповіла про важливі речі:
"Останнім часом в кого не запитаю, у всіх купа проблем. І не просто вірус і вітрянка, а все набагато глобальніше - онко, забирають квартиру несправедливо, згорів будинок, рак крові, хворі діти, облисіння через стреси і ще купу всього - і це лише ті люди, які оточували мене за останній тиждень. Я вже мовчу про нашу війну, Харків, Авдіївку, Ізраїль, дітей, чоловіків, жінок, військових… І це лише початок…. У нас усіх розбиті серця. Ми всі тримаємось з останніх сил. Але, нажаль, є токсичні люди, які намагаються на рівному місці зробити проблему і вивести тебе з колії. Благаю вас, якщо ви розумієте, що поруч є такі люди - одразу з ними прощайтесь і концентруйтесь на тому, що вам дає сили", - написала Саліванчук.
Також вона порадила припинити себе критикувати, прощатися зі страхами і сумнівами, хвалити себе, бути ласкавими до свого власного мислення і не засуджувати себе за негативні думки, а намагатися їх одразу замінювати на позитивні:
"Полюбіть свої недоліки так само, як і переваги. Вони така ж частина вашої особистості, як і все інше. Доглядайте своє тіло – стежте за тим, що ви їсте і п'єте. Коли дивитеся на себе в дзеркало, робіть це з любов'ю, а не з роздратуванням. Не бійтеся просити допомоги і не відмовляйтеся, якщо вам її пропонують. Фокусуйтеся на своїх сильних якостях та перевагах – розвивайте їх. Ніколи не сумнівайтеся - ви прекрасні, ви унікальні, і ви гідні всього найкращого", - додала Саліванчук.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук зачарувала ніжною фотосесією у полі. Акторка приміряла сукню-льолю і вінок і в такому вигляді позувала фотографу.
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