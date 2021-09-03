Зухвала Анна Трінчер майже оголеною знялася у новому кліпі "По губам"

Артистка випустила нове провокаційне відео.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно влаштувала скандал в одному з київських тролейбусів, випустила новий кліп на пісню "По губам".

Режисером відео виступив кліпмейкер Герман Ненов. Це їхня друга спільна робота. За словами Трінчер, Ненов підкорив її своїм перфекціонізмом, скрупульозністю і педантичністю в роботі.

Анна Трінчер та Герман Ненов

Герман і Анна працювали на семи спеціально створених локаціях в одному з найбільших павільйонів Києва площею понад 1000 кв.м, а в кадрі і за кадром перебувало більше 90 осіб.

"Якщо зазвичай у мене йде 7-10 днів на розробку концепції, то цього разу ідея народилася за два дні. В цій роботі я розкрив артистку зовсім з іншого боку: зробив її дорослою та сексуальною. На глядачів чекає багато одкровень. Внутрішній еротизм присутній у кожному кадрі кліпу. Робота кипіла більше доби. Артистка стоїчно з усім впоралася — і я дуже нею пишаюся!" – зазначив Ненов.

Окрім Анни, героями відео виступили популярні блогери WhyNot House. Не обійшлося без хлопця співачки, блогера Олександра Волошина.

Анна Трінчер, кліп "По губам"

"Я представлена ​​в абсолютно незвичайному для мене збірному образі спокусниці. Сім трансформацій, несподіваних, абсолютно контрастних між собою! Ми задавалися питанням, у кого була така кількість образів в кліпі, і нарахували лише у Бейонсе та Джей Ло! Ми готувалися до кліпу більше місяця, показали дуже складну гру світла. Заздалегідь готували танцювальні номери, проводили по чотири репетиції щодня. Вважаю, що вся наша команда досягла wow-ефекту!" – поділилася Трінчер.

Нагадаємо, не так давно Анна Трінчер у бікіні похизувалася підтягнутою фігурою без фільтрів. Артистка поділилася кадрами з відпочинку.

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