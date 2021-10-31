Зухвала Катерина Бужинська шкіряною сукнею підкреслила пишний бюст

Зірка поміркувала щодо святкування Геловіну.

Відома українська співачка Катерина Бужинська влаштувала доволі відвертий фотосет.

Артиста опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові світлини, на яких позує у шкіряній відвертій сукні. Вбрання зірки неабияк підкреслило її пишний бюст. Свій лук артистка доповнила чорним капелюхом та масивними сережками.

Катерина Бужинська / instagram.com/buzhynska

До слова, зірка вирішила поміркувати щодо Геловіну. Катерина говорить, що не святкує його.

"Я людина, яка вірить у Бога, а не у зомбі, привидів, мертвеців та інших персонажів, які часто стають образами для "святкування" цього дня", - говорить Бужинська

Катерина Бужинська / instagram.com/buzhynska

Втім, вона не нав’язує своїх думок іншим. Виконавиця вважає, що цього дня можна проявити свою креативність та винахідливість.

"Якщо ви обираєте образ для "святкування", то нехай ці образи будуть естетично гарними. Можна мати страшно-гарний та неймовірно вишуканий вигляд без усіляких ріжок та крові! Наприклад, як мій образ на фото", - поділилась знаменитість.

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