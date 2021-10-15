Зухвала Сніжана Бабкіна у боді та латексних ботфортах зачарувала стрункістю

Артистка знялася у спокусливій фотосесії.

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана після трьох пологів має ідеальну фігуру.

Артистка часто демонструє результати фізичних вправ та правильного харчування. От і цього разу знаменитість не втратила нагоди похизуватися своїми стрункими формами. На сторінці в Instagram Бабкіна розмістила короткий ролик, у якому позує в чорному боді та латексних ботфортах.

Як повідомила Сніжана, це бекстейдж її нової провокаційної фотосесії, кадрами з якої вона пообіцяла поділитися невдовзі.

"Таку красу назнімали! Після такої фотосесії відчуття, що вагонів вісім розвантажили", - зізналася Бабкіна.

Цікаво, що знімання відбувалися під одну з останніх пісень гурту "Океан Ельзи" "Місто весни".

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