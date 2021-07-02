Зухвала TAYANNA у піджаку на голе тіло та мініспідниці запросила на концерт

Зухвала TAYANNA у піджаку на голе тіло та мініспідниці запросила на концерт

Артистка оригінально анонсувала виступ у Львові.

Українська співачка TAYANNA, яка нещодавно розсекретила нові стосунки, розбурхала уяву фанів новим пікантним знімком.

На сторінці в Instagram артистка запостила світлину, на якій позує у малиновому костюмі – мініспідниці та піджаку. Виконавиця зображена топлес. Цим фото знаменитість вирішила привернути увагу фанів до свого прийдешнього концерту у Львові.

instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Червень вмить пролетів, а я тільки-но відчула літо. Не втрачайте можливість відпочити душею! Зараз погода дозволяє зустрітися з друзями, побути у гарній компанії з танцями до ранку. До речі, 7 серпня я готую особливий концерт у Львові. Всіх запрошую дуже і буду щаслива бачити", - підписала світлину TAYANNA.

Шанувальники співачки зазначили, що обов'язково прийдуть на концерт та вже не можуть дочекатися зустрічі.

Нагадаємо, на початку січня оголена TAYANNA показала, як купалася у крижаній воді просто неба.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання