Зухвала Тіна Кароль з вечірнім мейк-апом та у чорному пальті засвітила стрункі ніжки

Українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників кадрами з нещодавньої фотосесії, у якій постала в розкішному образі.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася серією знімків, на яких постає у довгому чорному пальті від бренду одягу A.M.G., туфлях-човниках та з яскравим макіяжем. Автором фотосесії виступив Anton Kulakowskiy.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна позує на червоному тлі. Під час знімань виконавиця продемонструвала стрункі ноги та різну палітру емоцій – від радості до суворості.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Червоне – то любов, а чорне – то журба", - загадково підписала світлини виконавиця.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Підписники сторінки Тіни, своєю чергою, поділилися емоціями від побаченого: "це пожежа, неймовірно гарна!", "В цих фото, в очах – розум, секс, ніжність, сила духу", "фотографу браво! Без всіляких зайвих еротизмів показати всю вашу внутрішню розкутість...".

До речі, трохи згодом у своєму Telegram‑каналі Кароль показала, як відбувалися ці знімання. На відео видно, що у студії встановили необхідні локації, а також натягнули червоне полотно, поруч з яким встановили полотна чорного та білого кольорів, аби створити бажаний ефект для знімань.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль поділилася з фанами, як провела час "на домашньому". Артистка показалася у топі та спортивках, без макіяжу. Також Тіна зізналася, що у вільний час обожнює подивитися програму "Маппет-шоу".

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