Зухвала Віра Брежнєва у топі випнула на камеру пишний бюст

Зірка здивувала цікавим образом.

Співачка Віра Брежнєва одягається стильно та елегантно.

Зокрема, артистка має неперевершений вигляд як у романтичному образі, так і в доволі зухвалому. Зірка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, на якому постала у цікавому образі. Так, виконавиця одягнула чорний спортивний топ, який доповнила жакетом та капелюхом.

Загалом вбрання Віри неабияк підкреслило струнку фігуру зірки.

Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

Так, у Брежнєвої гарна та струнка талія. Окрім того, у співачки апетитний бюст. Спокуслива Віра навіть обрала таку позу, яка гарно це продемонструвала. Виконавиця сіла на стілець, випнула свої груди, а руки завела за спину.

До слова, Віру засипали компліментами не лише її прихильники, а і колеги за сценою. Зокрема, навіть Потап не стримався та залишив смайлик у вигляді вогнику під дописом.

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