Зухвала Злата Огнєвіч з поясом на оголений бюст розбурхала уяву фанів

Образи артистки стають дедалі відвертішими.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч потішила прихильників новою порцією пікантних фотографій.

Артистка поділилася з шанувальниками кадрами, на яких постала у незвичному та, водночас, доволі сміливому образі. Під час нещодавньої фотосесії у об'єктиві фотографині Natalia Dudych Злата позувала у білосніжному костюмі і чорних чобітках.

instagram.com/natalia_dudych

А от замість білизни бюст виконавиці прикрасив золотистий металевий пояс. Звабливості луку додали золотисті прикраси – ланцюжок на шиї та масивні сережки.

instagram.com/natalia_dudych

"Коли Наталя запропонувала ідею знімань, я сказала "так"! Знаєте, як я себе тепер перевіряю? Закриваю очі і ловлю відчуття: якщо всередині відчуваю "розширення", погоджуюсь чи беру "на подумати". Якщо ж навпаки - все стискається всередині, я навіть не розглядаю. Це дуже добре працює", - поділилася досвідом Огнєвіч.

instagram.com/natalia_dudych

Фани зірки не стримали емоцій від побаченого: "Гарно і дуже сміливо", "прекрасна", "гаряче", "файна жіночка, ну не дівчина".

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