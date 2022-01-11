Зухвалі танці, відверті костюми та іноземні музиканти: як минув концерт Тіни Кароль у Києві

Зухвалі танці, відверті костюми та іноземні музиканти: як минув концерт Тіни Кароль у Києві

Артистка виступила з шоу "Красиво" в українській столиці.

Українська співачка Тіна Кароль відіграла у Києві свій концерт в рамках шоу "Красиво".

7 січня виконавиця виступила у палаці "Україна", після чого вирушила у тур. Концерти артистки заявлені у Запоріжжі, Харкові, Полтаві та Львові. Цікаво, що шанувальники розкупили усі квитки на шоу ще задовго до початку концертів.

Під час шоу "Красиво" Кароль виконала композиції з і своїх останніх альбомів "Двойной рай", "Красиво", а також улюблені хіти шанувальників зі свого репертуару.

Режисером концерту виступила сама співачка. "Красиво" - це шоу з живим бендом, яскравими хореографічними постановками, унікальним архітектурним рішенням світла, лайф-трансляцією та моушн графікою на екранах.

Під час концерту Тіна Кароль висловила промову, яка зворушила глядачів у залі:

"Я сьогодні буду жадібно любити вас, жадібно вимагати вашого кохання, жадібно обмінюватися цими чистими, ніжними почуттями, які сьогодні є між нами. Не бійтеся вимагати від життя жадібно свого щастя, тому що світобудова вона для нас, ми творимо історію в кожному дні. Не озирайтесь і я не буду! Нехай ваші мрії з цієї секунди стають метою. Досягайте своєї мети, не боючись нічого на своєму шляху!" - сказала співачка зі сцени.

У концерті взяли участь знамениті американські музиканти - басист Deron Bell, барабанщик Aaron Smith, а також незмінний музичний директор та гітарист співачки Антон Попов.

Хореографом-постановником концерту "Красиво" виступив Дмитро Жук, який віддав перевагу шоу-номерам у стилі контемпорарі, модерн та хіп-хоп.

Фільм-концерт Тіни Кароль "Бегу на свет" телеглядачі побачать 15 січня в ефірі каналу 1+1. До фільму увійшли найкращі номери концерту, унікальні кадри підготовки цього масштабного шоу, а також ексклюзивні інтерв'ю Тіни. Режисерами фільму-концерту виступили Максим Делієргієв та Аліна Симоненко.

Напередодні фільму співачка випустила муд-відео першої частини концерту "Двойной рай" на своєму YouTube-каналі.

Зазначимо, що Тіна Кароль вже оголосила нові дати виступів в Україні. Шоу "Красиво" відбудеться 7 березня у Херсоні, 8 березня в Одесі та 9 березня у Білій Церкві. Дати виступів в інших містах оновляться незабаром.

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