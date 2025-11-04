Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка року: ним вперше став відкритий гей

Джонатан Бейлі / © Associated Press

Популярний американський глянець People назвав найсексуальнішого чоловіка року.

Торік цей титул виборов голлівудський актор та режисер Джон Кразінські. Цьогоріч думка видання змінилась. Титул найсексуальнішого чоловіка року отримав 37-річний британський актор Джонатан Бейлі, який прославився завдяки ролі Ентоні Бріджертона у серіалі "Бріджертони".

Журнал People вже й представив обкладинку зі знаменитістю. Сам актор зізнається, що отримати такий титул для нього є великою честю. Водночас Бейлі жартує, що це раніше було таємницею, однак нині він тішиться, що тепер всі дізнаються, що він – найсексуальніший чоловік року.

"Це величезна честь. Звичайно, це неймовірно приємно. І це цілковитий абсурд. Це було таємницею, тому я дуже радий, що деякі друзі та родина дізнаються", - жартує актор.

Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком року / © instagram.com/people

Зазначимо, Джонатан Бейлі прославився завдяки ролі Ентоні Бріджертона у серіалі "Бріджертони". Робота у стрічці "Подорожні" принесла артистові номінацію на "Еммі". Актор вперше дебютував на великих екранах 2024 року, коли зіграв у мюзиклі "Wicked: Чародійка".

До речі, Джонатан Бейлі став першим відкритим геєм, який за версією People є найсексуальнішим чоловіком року. Також актор є другим, кому присвоїли цей титул до 40 років.

Нагадаємо, тим часом в Україні вважають одним з найсексуальних акторів Олексія Гнатковського. Раніше артист зізнався, кого зі своїх колег вважає гідним цього титулу.