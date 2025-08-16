Зустріч Трампа і Путіна: шоковані зірки відреагували, як у США вітали воєнного злочинця

Зірки відреагували на зустріч Трампа з Путіним

15 серпня на Алясці, США, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Росії Володимиром Путіним.

Під час саміту обговорювали "важливі питання", в тому числі й мир в Україні. Однак у Мережі обурені "теплим прийомом" воєнного злочинця. Річ у тім, Путіна зустрічали "червоним хідником", Трамп залюбки тиснув йому руку, в небі пролітали бомбардувальники та до локації диктатор їхав у лімузині. Все б нічого, але у березні 2023 року суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, який розпочав війну в Україні, за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей.

Володимир Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Українські знаменитості відреагували на саміт, що відбувся на Алясці. Зірки шоковані "теплим прийомом" диктатора.

Наталка Денисенко

Акторка говорить, що була шокована такою несправедливістю. У США тепло зустрічають Путіна, тим часом в Україні через його накази гинуть невинні люди. Артистка обурена, що у світі не всі бачать справжнє обличчя диктатора.

"Ось так я бачу те, що відбувається…Чесно? Я відчувала, що саме так і мине ця зустріч. Тому в мене – без очікувань. Бо в цьому світі все ще не всі зрозуміли суть і зробили висновки…Тому маємо те, що маємо", - написала акторка.

Реакція Наталки Денисенко на зустріч Трампа і Путіна / © instagram.com/natalka_denisenko

Маша Єфросиніна

"У мене такий ступінь а*ую, що психіка заблокувала все - розпач, жах, відчай та злість - і видала тупий гумор…Зараз я усвідомлюю одне - вся система безпеки світу з її інституціями, законами, правопорядком та моральними нормативами помножена на нуль. Ми - свідки абсолютного збочення над колись природним інстинктом - протистоянням злу! Тепер зло, помножене на марнославство, і є світовим лідером…Це історичне та жахаюче обнулення всього…", - говорить ведуча.

Ольга Харлан

Фехтувальниця говорить, що після побаченого не дивується, що російських спортсменів-путіністів допускають до міжнародних змагань. Харлан шокує, що президенту, який розпочав війну, стелять "червоний хідник". За словами спортсменки, світ замість добра обирає зло.

"Ось ми дивуємося тому, що допускають всіляких пропутінських спортсменів до міжнародних змагань…Тут "червоних хідник" стелять воєнному злочинцю! Світ з'їхав із глузду остаточно", - написала фехтувальниця.

Реакція Ольги Харлан на зустріч Трампа і Путіна / © instagram.com/olgakharlan

Фіма Константиновський

"Я читав все. Я дивився все. Два старих у*бана. Один тупий як губка для миття посуду, інший - брехливий людожер, який підлизує і робить цю губку мокрою. А вона тільки і рада, а що їй ще треба. А, ну ще є НАТО і ООН. Але шо? Вони ні на що нездатні. Це все несправедливо. Жахливо несправедливо. Так не повинно бути. Так не може бути. Але все так і є. Цьому нацисту червону доріжку кладуть. Посміхаються. Руки тиснуть", - обурився ведучий.

Реакція Фіми Константиновського на зустріч Трампа і Путіна / © instagram.com/fimakonst

Раміна Есхакзай

Ведуча вирішила робити великих сподівань від саміту на Алясці. Єдине, на що вона покладається, це на ЗСУ. Однак один момент все ж таки шокував Раміну – "червоний хідник" для Путіна.

"Я не буду чекати новин, буду спати. Наші найкращі гарантії безпеки та миру – Сили оборони України. Але "червоний хідник" та в цілому обстановка – сюр", - обурилася ведуча.

Реакція Раміни Есхакзай на зустріч Трампа і Путіна / © instagram.com/raminalalala

Анна Кошмал

Акторка говорить, що на думку їй спадає лише нецензурна лексика, коли вона згадує побачене на саміті на Алясці. Єдине, що артистка зазначила, що "червоний хідник" для диктатора, який розв'язав війну, справді шокує.

"Як всі ці хворі на своїх червоних доріжках дістали. Більше не маю, що вам сказати цензурного", - зазначила акторка.

