Зустрілася з прем'єр-міністром та виступила на концерті: як минула поїзда Тіни Кароль до Японії

Зустрілася з прем'єр-міністром та виступила на концерті: як минула поїзда Тіни Кароль до Японії

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно вирушила до Японії, аби привернути увагу японців до подій, які відбуваються в Україні.

В рамках свого візиту співачка зустрілася з японським бізнесменом, власником Viber, який ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пожертвував українцям майже 10 млн доларів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

До слова, бізнесмен організував у Японії благодійний концерт, де Кароль виступила у синьо-жовтій сукні. Захід був спрямований на те, аби привернути увагу світу до жахливих подій, які наразі відбуваються в Україну.

Тіна ж після свого виступу виголосила промову, в якій закликала світову спільноту звернути увагу на війну в Україні та просила про допомогу у подоланні гуманітарної кризи.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

"Я хочу подякувати Японії і народу Японії. За віддану підтримку нашої держави. Україна об'єднує весь світ, і так само Японію, у боротьбі з ворогом, який вирішив що не має існувати нація, культура, історія України", - сказала Кароль.

Також спывачка зустрілася й з прем'єр-міністром Японії Кісіда Фуміо. Вона закликала його допомогти Україні досягти миру, а також не допустити того, аби Росія застосувала проти України ядерну зброю.

Тіна Кароль у Токіо / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Зробіть все що можливе для миру у світі. Адже сьогодні мова йде про страшну зброю. Я надіюсь, що вона ніколи не буде", - звернулася до політика Кароль.

Прем'єр-міністр Японії, своєю чергою, зазначив, що дуже стурбований тим, що відбувається в Україні. За його словами, вони зроблять усе, аби допомогти Україні досягти миру.

"Дозвольте мені висловити вам найглибшу повагу до прагнення миру в Україні, яке ви несете завдяки своїй музиці. Японія, і я особисто, сприймаємо цю ситуацію в Україні так, ніби це сталося з нами, і з переконанням, що ми повинні захищати світ. Японія стоїть пліч-о-пліч з Україною і працює з нею для досягнення миру", - додав прем'єр-міністр Японії.

Тіна Кароль завітала до Японії і зустрілася з японським прем'єр-міністром

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