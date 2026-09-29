Жував декоративну траву та запивав алкоголем: Джонні Депп спантеличив дивною поведінкою на публіці

Джонні Депп / © Associated Press

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Голлівудський актор Джонні Депп спантеличив дивною поведінкою на публіці.

Знаменитість організував вечірку у Лас-Вегасі, що була присвячена його бренду рому. Щоправда, без перформансів не минулось. 63-річний актор, коли позував перед фотографами, спантеличив витівкою.

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На вечірці була фотозона, оздоблена штучними декоративними рослинами. Коли Джонні Депп позував перед об’єктивами фотокамер, то якоїсь миті зупинився, підійшов ближче до фотозони, занурився в неї обличчям та відкусив шматок штучної трави. При цьому артист продовжував позувати, ніби й нічого не сталося, пише Page Six. Траву Джонні Депп пожував, після цього виплюнув. Все це зірка Голлівуду запив ромом, який тримав у руці.

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Саме з цієї фотозони Джонні Депп відкусив штучну траву / © Getty Images

Після позування перед фотографами актор пішов до гостей вечірки та продовжив із ними спілкуватися. Джонні Депп не став пояснювати, чому вирішив влаштувати такий перформанс. Але у Мережі вже поширились різні теорії. Деякі припустили, що це був іронічний натяк на колишню дружину артиста Ембер Герд, з якою він зі скандалом розлучився. Річ у тім, що вона грала у фільмі «Аквамен», де її персонажка намагалась з’їсти червону троянду. Фани артиста припустили, що його перформанс був відсилкою на ту сцену.

Нагадаємо, нещодавно британська модель Кара Делевінь видала, що у неї був роман із колишньою Джонні Деппа — Ембер Герд. Стосунки парочки закрутились вже після розлучення акторів.

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