Зваблива Ольга Харлан у сексісукні запалила паркет "Танців з зірками"

Зваблива Ольга Харлан у сексісукні запалила паркет "Танців з зірками"

Пара виконала завдання від Макса Чмерковського.

На каналі "1+1" стартував суперфінал проєкту "Танці з зірками".

Свій танець на паркеті вже встигли показати Артур Логай та Анна Кареліна. Наступними дивувати суддів та глядачів вийшли Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Так, танцівники виконували завдання судді шоу Макса Чмерковського. Пара продемонструвала на паркеті спокусливе танго. До слова, Ольга танцювала у червоній сексісукні.

Загалом, судді від захвату не могли стримати своїх емоцій. Вони зазначили, що пара просто неймовірно станцювала. За свій виступ Ольга та Дмитро отримали 40 балів.

Як зазначила Харлан, це вперше вона отримала максимальну кількість балів.

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