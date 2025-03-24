Зваблива Оля Полякова у сорочці на голе тіло вперше прикрасила обкладинку Playboy

Українська співачка Оля Полякова вперше прикрасила обкладинку чоловічого еротичного журналу Playboy Україна.

Виконавиця наважилася на доволі смілий фотосет, який відбувся у Франції. Фотографинею була Соня Плакидюк. На сторінках глянцю співачка постала у відвертому вбранні. Артистка позувала перед камерою в джинсових шортах та білій розстібнутій сорочці, під яку вона вирішила не одягати спідню білизну. Біляве волосся Оля Полякова розпустила, а образ доповнила мінімалістичним макіяжем.

Загалом, співачка знялася для квітневого випуску глянцю. Для Playboy виконавиця попозувала з нагоди 46-річчя. Зокрема, артистка зараз у своїй найкращій формі та на власному прикладі демонструє, що фантастичне тіло — це не про цифри в паспорті, а про сильне бажання та наполегливу працю.

Оля Полякова на обкладинці Playboy / Фото: playboy.ua

Також Оля зізнається, що зараз відчуває нову силу в собі, розкривається як ніколи — у творчості та в особистому житті. Прийняття віку надало їй чогось особливого, чого раніше не було в її житті, і це дарує їй не лише відчуття свободи, а й справжнє задоволення.

Нагадаємо, Оля Полякова час від часу тішить прихильників пікантним контентом. Раніше виконавиця хизувалася, який вигляд має її фігура в купальнику без фотошопу та фільтрів.

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