Зваблива Тіна Кароль у самій лише маєчці і мінішортах розбурхала уяву фанів

Зваблива Тіна Кароль у самій лише маєчці і мінішортах розбурхала уяву фанів

Артистка оголосила дату релізу нового альбому.

Українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід нового альбому під назвою "Двойной рай".

Його реліз запланований на 29 жовтня. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, де опублікувала обкладинку прийдешнього альбому. Окрім того Кароль поділилася й фрагментом нової пісні з платівки.

"Двойной рай" присвячений людині і стосункам, від яких ми обидва вже вільні. Я присвячую новий альбом своїй волі", - розповіла Тіна.

Також співачка поділилася промо-кадрами до нового альбому, на яких постала у спокусливому образі. Тіна позує у чорній майці та мінішортах і звабливо дивиться у камеру.

"Обираючи основним стилем альбому ритм-н-блюз, Тіна Кароль стає підкреслено відвертою в своїй сексуальності і близькості. Не втрачаючи своєї опори, співачка фокусується на фірмових складних нотах", - йдеться в анотації до альбому.

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