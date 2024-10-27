Звернулася до чоловіка зі сцени і змусила присутніх плакати: як минув концерт Олі Полякової в Києві

Українська співачка Оля Полякова відгриміла великий сольний концерт у Києві.

Масштабне шоу відбулося 26 жовтня у столичному Палаці Спорту. Тисячі шанувальників прийшли насолодитися хітами улюбленої співачки в її "офіційний" день, адже щороку саме у цю дату від 2016 року зірка створює грандіозні шоу. Щоправда, винятком став 2022 рік. Редакція сайту ТСН.ua не могла пропустити довгоочікувану подію й готова ділитися найяскравішими моментами вечора.

Концерт Олі Полякової у Києві

Так, ще задовго до початку концерту натовп фанів зірки зібрався поблизу стін Палацу Спорту й вигукував рядки з хітів Полякової. І навіть коли шоу вже почалося, юрба не припиняла розважатися просто неба. Тож, не дивно, що перші пів години величезна зала заповнювалася поступово.

У той же час Королева ночі готувала перший сюрприз. Як і обіцяла, першою на сцену вийшла не вона, а її 19-річна донька Маша Полякова. А точніше Marry poppers з рокгуртом "Шви". Музиканти в екстравагантних образах запалили публіку Палацу Спорту своїми піснями.

Маша Полякова запалила сцену Палацу Спорту з рок-гуртом "Шви"

Після шаленого розігріву до глядачів вийшла Оля Полякова, яка піднялася на спеціальній платформі. Так, уже від перших секунд у традиційному "сталевому" вбранні з довгою накидкою, мечем і головним убором артистка зірвала гучні овації.

Оля зі сльозами на очах одразу звернулася до фанів і зворушила відвертою заявою. Виконавиця поділилася своїми страхами, які її охопили на репетиції. Співачка мала відчуття, що "цей концерт ніколи не повториться". Проте опинившись перед глядачами, Оля визнала, що насправді цей концерт "справжнє повернення на рідну землю, додому".

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Протягом грандіозного шоу Полякова виконувала повністю українськомовний репертуар і навіть заспівала декілька нових треків з майбутнього альбому. Крім того, виконавиця дивувала фанів перекладом російськомовних хітів і співала в унісон із залою.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Спершу пролунали "Не такий ти й колишній" і "Чарівні очі". Емоції посилювали спецефекти. До того ж артистка розповіла про присутніх у залі чоловіка та двох доньок. Вона звернулася до родини й щиро подякувала їм, пожартувавши про її часту відсутність вдома.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Далі співачка зійшла зі сцени під запальні барабанні ритми. І повернулася вже у червоній сукні з довгим шлейфом, щоб виконати пісню "У твоїх обіймах". Впродовж композиції на екрані демонструвалися фото захисників і захисниць, які обіймають рідних. Полякова виголосила промову і довела всіх до сліз бажанням, щоб всі жінки дочекалися своїх коханих з фронту.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Тужливу ноту продовжила пісня "Вишні", яка була написана під час війни. Також на глядачів посипалося конфетті, яке нагадувало цвіт вишні. Водночас присутні дістали ліхтарики й віддали шану полеглим бійцям, про яких йшлося у наступній пісні "Дякую". Оля Полякова на екрані показала фото загиблих Героїв і вшанувала їхню пам'ять хвилиною мовчання разом з присутніми.

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Тишу й сльози в залі перервали патріотичні скандування "Україна понад усе!". Знаменитість у своїй чуттєвій промові також подякувала українським фахівцям, які докладають усіх зусиль для перемоги України. І зізналася, що на свій концерт запросила родини військовополонених полку "Азов". Користуючись моментом, Оля публічно нагадала про гостру проблему й обов'язок українців – повернути військовополонених з полку "Азов" на Батьківщину. І ще раз з фанами гучно прокричала "Дякую!" тим, хто щосекунди наближує перемогу.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Концерт Олі Полякової у Києві

Про мир в Україні зірка заспівала й у наступній пісні "Шлях до перемоги", яка була записана у тріо з Позитивом і Анною Трінчер. Щоправда, жоден з артистів так і не з'явився на сцені. Однак Полякова все одно знайшла чим дивувати й переробила кінець треку. Так, Оля знову постала на підвищенні й неочікувано зачитала потужний реп про незламність духу та свободу українців. Водночас у залі з'явився декількаметровий синьо-жовтий стяг, який шанувальники тримали над собою і передавали у першій частині залу.

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Знаменитість знову зникла зі сцени, поки її танцівниці продовжували розбурхувати публіку під запальну мелодію. Цього разу Оля повернулася у сріблястому комбінезоні з вирізом на ногах. Під вогняне шоу і спецефекти артистка виконала "Білий налив" і "Звонила".

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

І поки Полякова просила фанів аплодувати гучніше, з перших рядів їй неочікувано простягнули не лише квіти, але й чималий прапор ЛГБТК+ спільноти. Зірка, не роздумуючи, взяла його й публічно підтримала спільноту, заявивши про рівні права для всіх.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Протягом усього концерту співачка не забувала нагадувати про війну та плекала дух єднання. Зокрема, побажала своєму народу, щоб у них "палали очі, а у росіян – Красна площа".

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Після пісні "Щоб не плакати, я сміюсь" Оля Полякова неочікувано заговорила за дружбу із загадковою жінкою, яка "не вела хіба що похорони Путіна" і "спить у холодильнику задля краси". Фани одразу здогадалися, про кого йде мова, й почали шукати Машу Єфросиніну в натовпі. Однак ведуча з сином у цей момент зовсім не очікували, що на їхній сектор спрямують софіти. Оскільки Єфросиніна була без звичного мікрофону, то замість неї слово взяла сама Полякова й кумедно від імені подруги зробила сама собі ж компліменти. Ба більше, співачка оголосила ще одну новину – "Дорослі дівчата" відновлюють діяльність і незабаром вирушають у тур.

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Крім того, неподалік Маші Єфросиніної витанцьовували й інші зіркові гості – Геннадій Вітер, Слава Дьомін, Melovin, Павло Зібров та інші. Була присутня й Леся Нікітюк, яка сиділа поруч з чоловіком Олі, бізнесменом Вадимом Буряковським.

Артистка продовжила концерт своїм новеньким хітом "Жінка з цікавим минулим". Фан-зона нестримно витанцьовувала, відпустивши на мить всі проблеми. Наступна пісня "Танцюю, як в останній раз" ще більше підлила олії у вогонь. Тим паче Полякова пообіцяла подарунок за найкращий танець у залі.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, протягом усього номеру на сценічному екрані демонструвалися фани з натовпу. Наприкінці Оля намагалася визначити, хто ж переміг. Але сумувати нікому не довелося, адже переможцями стали всі. Тому всі отримали подарунок – перекладену версію довгоочікуваного хіта "Шльопки". Зала вибухнула від емоцій і вже на приспіві співала голосніше за Полякову.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

У залі майоріли синьо-жовті прапори, публіка, не відійшовши від улюбленої пісні, скандувала "перемога". Співачка взяла слово й щиро подякувала фанам за "надані крила". Оля зізнається, що не уявляє себе без слухачів, яких дуже любить. І нагадує про важливе – цінувати один одного та підтримувати, адже "ми залишаємося в біді та є єдиним народом".

Концерт Олі Полякової у Києві

Натякаючи на закінчення шоу зірка заспівала "Ей, секундочку" українською. Атмосферу доповнили яскраві конфеті, які вже давно прикрасили зачіски фанів у перших рядах. Після виконання хіта Оля покинула сцену. Дехто почив квапитися до виходу, а решта ж залишилася просити зірку вийти заспівати на біс. Тож, Полякова не могла не виконати прохання глядачів і ще раз запалила сцену своєю "Королевою ночі".

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

Грандіозне шоу Олі Полякової у Палаці Спорту закінчилося побажаннями миру й гаслами "Слава Україні!" – "Героям слава!". Фани рушили до виходу, але обговорення вражень у холі не вщухало ні на мить.

Концерт Олі Полякової у Києві

Концерт Олі Полякової у Києві

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