Звільнена Брітні Спірс про те, що робитиме на свободі: вперше за 13 років побачила готівку

Артистка почала все частіше ділитися думками у фотоблогу.

Американська співачка Брітні Спірс після звільнення з-під 13-річного опікунства батьком Джеймі Спірсом нарешті має змогу говорити все, що хоче у себе в Instagram.

А тих, хто не надто задоволений її звільненням, зірка буквально послала до дідька. У фотоблогу Брітні розмістила декілька однакових кадрів у різній обробці, де у мереживному боді позує до камери спиною і демонструє пружні сідниці:

instagram.com/britneyspears

"Друге фото оригінальне і ви чули мене… чи я мушу знов це повторити? Поцілуйте мене в мої дідькові сідниці", - підписала фото Брітні.

Також у постах Спірс розповіла, що тепер вона робитиме після отримання своєї свободи. За словами артистки після 13 років опікунства вона радіє таким простим речам, як проїхатися за кермом своєї автівки, або просто мати можливість потримати у руках гроші, яких вона не бачила.

"Я розумію, як соромно розповідати про те, що я ніколи не бачила готівки чи не могла водити автівку. Але чесно кажучи, це досі взриває мій мозок, коли я просинаюся щодня з думкою, як моя родина та охорона могли зі мною робити те, що вони робили. Це деморалізувало та принижувало! Я навіть не говорю про всі ті погані речі, які вони робили зі мною і за які мають сидіти у в'язниці! Так, враховуючи мою матір, яка ходить до церкви!" – розповіла Спірс.

Також вона поділилася, що всю правду розповість на шоу Опри Вінфрі, де сподівається поставити крапку і далі нарешті жити повноцінним життям.

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