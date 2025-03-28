Олексій Гнатковський на благодійному заході / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський, який раніше називав передумови для перемоги України, висловився про допомогу ЗСУ під час війни.

Зірка працює у державному театрі й неодноразово ділився, що заброньований від мобілізації. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Олексій зауважує, що розуміє всю важливість роботи в тилу під час війни. Тож щодня працює та створює комерційні проєкти, щоб мати змогу збирати гроші для потреб українського війська.

"Я працюю в державному Івано-Франківському національному театрі. І в нас частина наших працівників має бронювання. Частина служить, воює зараз, частина вже повернулася з фронту. Воювати, боротися за країну мають всі. Ми можемо бути або в Збройних силах України й повинні готуватися рано чи пізно замінити один одного або, якщо ми не там, то маємо бути для ЗСУ. Якщо ми працюємо в тилу, то ми маємо працювати на фронт. В тилу змінювати країну. Це принципово, заради чого ця війна", - зауважив Олексій.

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Олексій Гнатковський у театрі / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Крім того, Гнатковський постійно на зв'язку з тими, хто захищає Україну. Актор зізнається, що насправді вже роздумував над силовими структурами й напрямками, де міг служити. Утім, утримується від цього, адже вважає свою працю в тилу набагато ефективнішою. Артист говорить, що кожного місяця для ЗСУ в середньому вдається зібрати пів мільйона. Або якщо мова йде про аукціони, то ця сума може значно виростати до 18 млн.

"Я часто їжджу на фронт, зокрема до 68-ї бригади імені Олекса Довбуша, до 24-ї бригади, я підтримую зв'язки з "АЗОВ", тому що там моя сім'я воює. І я знаю, говорив вже з комбатами різними, і говорив з багатьма друзями, що в мене є варіанти куди. Насправді я розумію місце, я розумію напрямок, де можу бути ефективним. Мене зупиняє те, що я зараз тут в театрі працюю. Я розумію, що, наприклад, проводячи аукціони, ми можемо зібрати великі кошти, близько 17 тис. дронів передали на Збройні сили України. Коли збираєш за вечір 18 млн гривень, то на фронті цього не зроблю. Навіть якщо я піду в частину забезпечення, чи в частину пропаганди. Приблизно від 300 до 500 тис. грн в місяць я можу зробити, а там буде заважати бюрократія", - пояснив актор.

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy