Звільнений з полону військовий "Тавр" різко висловився про Влада Яму: "Йому я обличчя б набив"

Начальник штабу бригади "Азов", майор Богдан Кротевич, позивний "Тавр", висловив свою думку про чоловіків, які виїхали за кордон під час війни, та пройшовся по хореографу Владу Ямі.

Зокрема, захисник зізнався, що він нічого не має проти тих, хто під час війни виїхав з України законно. Однак у Кротевича, якого у вересні минулого року звільнили з російського полону, негативне ставлення до тих чоловіків, які незаконно втекли за кордон. Найбільше військового обурює, що рано чи пізно втікачі повернуться та не понесуть за свій вчинок жодної відповідальності.

Військовий "Тавр" / Фото: скриншот з відео

"Треба розуміти, хто та з яких причин та як виїхав... По-перше, якщо це сім'я хоч військовослужбовця, хоч не військовослужбовця, якщо це жінка з дитиною і так далі, і їй спокійніше так - це нормально, це окей. А якщо це люди, які перетнули кордон незаконно… Я не знаю, як я буду реагувати. Мене не так бісить, що вони поїхали, мене так бісить, що вони колись повернуться. Мене просто це дратує. І вони повернуться. І мене просто тригерить те, що вони скоріш за все не понесуть ніколи жодного покарання. І мене це бісить. Знову ж таки, питання справедливості. Мене просто виводить", - розповів Богдан Кротевич в інтерв'ю проєкту "Розмова".

Також військовий різко висловився про танцівника Влада Яму, який на початку повномасштабної війни виїхав до США. Захисника обурює, що хореограф втік з України та дозволяє собі публікувати відео, як він розважається на вечірках. За словами Кротевича, за таку неповагу він би Ямі набив обличчя.

Військовий "Тавр" / Фото: скриншот з відео

"Дехто дозволяє викладати відео з вечірок…Не знаю, як той Влад Яма, десь своїм "вінілом" крутить. От йому я б обличчя набив. От просто отак, по-чоловічому. Усіляким "ТрО Барселона", - висловився Кротевич.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про українських знаменитостей, які під час війни втекли за кордон. У добірці є як і відомі чоловіки, так і жінки, які взагалі виїхали до росії.

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