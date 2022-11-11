Звільнення Херсона: українські зірки радіють поверненню міста під контроль ЗСУ

Зірки шоубізнесу разом із усіма українцями сьогодні не можуть втримати емоцій від новин про звільнення міста Херсон та Херсонської області від російських окупантів.

На своїх сторінках у соціальних мережах знаменитості відреагували на радісні звістки з передової та подякували бійцям ЗСУ за їхній героїзм.

Світлана Тарабарова

Виконавиця зізналася, що не втримала сліз, коли побачила, як у її рідному місті знову майорить український прапор.

"Так виглядає щастя. Плачу …. Мій Херсон. Я люблю тебе, Україно. Дякую, дякую всім нашим воїнам", - написала артистка.

Макс Барських

Ще один уродженець Херсона, Макс Барських, одним із перших прокоментував звільнення рідної землі від окупантів. Співак пригадав один зі своїх кліпів, який знімали у селищі Станіслав на Херсонщині.

"Селище за селищем, місто за містом - кожен кілометр важливий, бо немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали на українських воїнів. Сьогодні я щасливий від того, що наш прапор підіймається над с. Станіслав. Саме тут відбувалися зйомки цього відео. Усе буде Україна", - написав Макс.

Злата Огнєвіч

Зірка подякувала бійцям української армії за те, що вони продовжують звільняти кожен сантиметр нашої землі від російських загарбників.

"Херсон - це Україна! Герої українські військові, дякую вам за Україну!" - написала Злата.

Андрій Бедняков

Телеведучий показав, який прапор має висіти на Херсонській ОВА.

Міша Романова

Екссолістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова також була дуже рада тому, що її рідне місто після багатомісячних страждань знову під контролем України.

"Мій рідненький", - підписала фото із Херсона співачка.

Оля Цибульська

Не втримала сльози щастя й українська співачка Оля Цибульська. Вона поділилася щасливим відео зі своїм сином Нестором.

Володимир Остапчук

Шоумен красномовно відповів росіянам після того, як дізнався про звільнення Херсонщини. Та написав, що РФ у Херсоні "назавжди", але лише до 11 листопада.

"Хер - ваш, Херсон - наш", - написав Остапчук.

Григорій Решетнік

Телеведучий показав фото з Херсона та привітав усіх мешканців Херсонщини із поверненням додому.

"Херсон! Вітаємо вдома! Ми дуже тебе любимо та скучили за тобою! Херсон - це Україна! Слава нашим Героям", - написав шоумен.

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