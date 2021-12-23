Звинувачений у домаганнях Джеймс Франко зізнався, що мав секс зі студентками

Також зірка прокоментував секс-скандал довкола нього.

Відомий голлівудський актор Джеймс Франко, на адресу якого посипалося чимало звинувачень у сексуальних домаганнях, вперше зізнався, що таки мав інтим зі студентками.

До слова, чотири роки тому одразу п'ять жінок звинуватили Джеймса у сексуальних домаганнях, чотири з яких були студентками його кіношколи. Тоді актор все заперечував, а потім взагалі став уникати медійності. Втім, у подкасті на SiriusXM він вперше зізнався, що у нього таки був секс зі студентками. Хоча йому соромно про це говорити.

"Коли я викладав, я справді спав зі студентками, і це було неправильно. Я не для цього відкривав школу. І я не обирав людей, які в мене навчатимуться. Це не було моїм планом. Але були випадки, коли у мене був сексуальний зв'язок за згодою, і я не повинен був цього робити", - розповів актор.

Джеймс Франко / Associated Press

Також Джеймс заявив, що лікується від 2016 року від сексуальної залежності.

"Це такий сильний наркотик. Найпідступніше те, що я був тверезий і не вживав алкоголь. Я не хотів нікому завдавати болю. І я не хотів бути хлопцем на одну ніч", - поділився актор.

Нагадаємо, 2018 року одразу п'ять жінок звинуватили Джеймса у сексуальних домаганнях, чотири з яких були студентками його кіношколи "Студія 4". Так, дві акторки-початківиці Сара Тізер-Каплан і Тоні Гаал звинуватили зірку у сексуальній експлуатації. Згідно із заявою, знаменитість примушував дівчат зніматися у еротичних сценах, обіцяючи за це ролі у своїх проєктах. Хоч зірка й все заперечував, втім Джеймс виплатив жінкам понад два мільйони доларів.

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