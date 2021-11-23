Звинувачений у домаганнях Кевін Спейсі виплатить творцям "Карткового будинку" 31 млн доларів

Актора звільнили із серіалу 2017 року.

Скандальний голівудський актор Кевін Спейсі, якого звинуватили у домаганнях, виплатить творцям серіалу "Картковий будинок" 31 млн доларів.

Студія MRC, яка займалася зніманнями картини, була змушена 2017 року звільнити актора через те, що його звинуватили у домаганнях. Творцям серіалу довелося призупинити знімання шостого сезону, переписати сценарій та скоротити кількість епізодів. Через це кіностудія втратила мільйони збитків.

Кевін Спейсі / Associated Press

Тому MRC ще 2019 року подала позов проти Кевіна Спейсі. Рішення про те, що актор має виплатити відшкодування, було ухвалене у лютому 2020 року. Втім, адвокати студії MRC подали до суду клопотання про чергове підтвердження цього рішення. Так, суддя підтвердив, що актор має виплатити 31 млн доларів.

Сам же Спейсі стверджував, що продюсери не мали права відстороняти його від знімань серіалу, тому він подавав позов у відповідь, але суд його відхилив.

Кевін Спейсі / Associated Press

Нагадаємо, масштабний секс-скандал навколо Кевіна Спейсі розпочався після того, як зірка серіалу Star Trek Ентоні Репп розповів, що коли він був підлітком, п'яний актор спробував спокусити його. Згодом про сексуальні домагання з боку Спейсі заявило ще з десяток чоловіків, але до суду дійшла лише одна справа — щодо домагань до 18-річного юнака, яке нібито мало місце 2016 року.

Однак у жовтні 2019-го прокуратура штату Массачусетс закрила справу Кевіна Спейсі щодо секс-домагань. Усе через те, що обвинувач раптово помер.

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