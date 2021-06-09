Звинувачений у секс-канібалізмі Армі Гаммер вирушив на лікування в рехаб

Знаменитість лікуватиме свою залежність від наркотиків, алкоголю та сексу.

Голлівудський актор Армі Гаммер, якого раніше звинуватили у зґвалтуванні, перебуває на лікуванні у Флориді.

Зірка не витримав сильного натиску та критики, а також кар'єрного руйнування після того, як його почали позбавляти ролей. Тож залучившись підтримкою ексдружини Елізабет Чемберс, актор поїхав позбавлятися своїх залежностей. У реабілітаційному центрі він перебуває вже більше тижня, пише Vanityfair. Подейкують, що Гаммер буде у рехабі доти, доки не вилікується.

Армі Гаммер з колишньою дружиною / Associated Press

Нагадаємо, від початку січня актор неодноразово опинявся під шквалом критики. Спочатку Армі потрапив у моторошний скандал, де його звинуватили у канібалізмі. Нібито жінка, з якою він листувався, злила у Twitter жахливі скриншоти. У повідомленнях актор називав себе справжнім канібалом, який хоче з'їсти дівчину і випити її кров.

На звинувачення актора миттєво відреагувала його колишня - письменниця Джессіка Чинчин Енрікес. Вона назвала Армі аб'юзером та зауважила, що всі повідомлення актора є справжніми. Одразу після гучної заяви експодружки зірка спростував усі звинувачення на свою адресу та назвав їх жалюгідними.

Однак скандал навколо актора тільки зростав. Так неочікуваною заявою поділилася його колишня дівчина - 22-річна модель Пейдж Лоренце. Вона розповіла про те, як Армі вирізав на її лобку першу літеру свого імені, затаврувавши у такий спосіб дівчину, а потім хотів поласувати її ребрами.

Згодом до звинувачень у бік актора доєдналася ще одна колишня. 24-річна Еффі Ангелова зібрала пресконференцію та публічно розповіла як Армі ґвалтував її, бив головою об стіну та батогом по ногах.

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