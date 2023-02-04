Звинувачений у секс-канібалізмі Армі Гаммер зізнався, що хотів вчинити самогубство

Зірка Голлівуду Армі Гаммер, якого звинуватили у зґвалтуваннях та канібалізмі, вперше за довгий час заговорив про свій стін.

Актор зізнався, що важко переживав усі звинувачення у свій бік. Гаммер навіть хотів вчинити самогубство. Інцидент стався на Кайманових островах, тоді актор хотів потонути в океані, але в останню мить зупинився. Про це він розповів у своєму інтерв'ю виданню Air Mail.

"Я ввійшов у океан і поплив так швидко, наскільки вистачало сил, сподіваючись, що або потону, або мене зачепить катер, або з'їсть акула. Потім я зрозумів, що мої діти залишилися на березі, і я просто не міг з ними так вчинити", - розповів Гаммер.

Фото: Associated Press

36-річний актор визнав, що використовував маніпуляції по відношенню до своїх жертв. Гаммер користувався своєю популярністю, щоб впливати на дівчат. Втім, актор вважає, що не порушував закон.

"У мене були молоді жінки віком близько 20 років, а мені вже за 30. В той час я був успішним актором. Вони могли б бути щасливими просто бути зі мною і погодилися б на те, на що, можливо, не погодилися б в цілому. Це дисбаланс сил у цій ситуації", - сказав Армі.

Причиною своїх психологічних проблем та агресивної поведінки Гаммер вважає випадок насильства, який пережив у 13 років. тоді, за словами актора, до нього домагався молодий пастор.

Зараз актор намагається загладити свою провину та виправитися в очах публіки.

"Я тут, щоб зізнатися у своїх помилках, взяти на себе відповідальність за те, що я був мерзотником, егоїстом, що я використав людей, щоб почуватися краще, і коли я зробив це, я пішов далі. Тепер я здоровіша, щасливіша, більш врівноважена людина. Я можу бути поряд зі своїми дітьми, як ніколи раніше", - сказав актор.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, скандал з Гаммером розпочався 2021 року. Тоді одна з жертв звинуватила зірку у канібалізмі та показала переписку, у якій він жадав її крові. Пізніше свої звинувачення висунула письменниця Джессіка Чинчин Енрікес, яка зустрічалася з актором, та назвала його аб'юзером.

Шокуючу заяву також зробила ексдівчина Гаммера Пейдж Лоренце. Модель розповіла, як Армі вирізав на її лобку першу літеру свого імені та хотів поласувати її ребрами.

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