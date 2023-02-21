Звинувачення проти Болдвіна за вбивство Гатчинс пом'якшили: який термін ув'язнення загрожує актору

Раніше актору загрожувало за ненавмисне вбивство операторки п'ять років ув'язнення.

Голлівудському актору Алеку Болдвіну пом'якшили звинувачення за ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчинс 2021 року на зніманнях фільму "Іржа".

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на судові документи.

Зокрема, раніше пані окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс офіційно звинуватила голлівудського актора Алека Болдвіна та зброярку Ганну Гутьєррес-Рід в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс. Тоді обом загрожувало до п'яти років ув'язнення.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Однак днями прокурор висунув змінені звинувачення, зменшивши термін ув'язнення. Зокрема, зброярці та актору замість п'яти років загрожує 18 місяців позбавлення волі.

Звинувачення пом'якшили задля того, щоб уникнути подальших судових позовів з боку Алека Болдвіна та його адвокатів.

"Щоб уникнути подальших судових позовів з боку пана Болдвіна та його адвокатів, окружний прокурор і спеціальний прокурор зняли доповнення про вогнепальну зброю до звинувачень у ненавмисному вбивстві", – йдеться у заяві.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Очікується, що Алек Болдвін та Ганна Гутьєррес-Рід постануть перед судом вже 24 лютого.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час знімань фільму "Іржа" сталася трагедія. Актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчинс. Також поранення отримав режисер картини Джоел Соуз. Алек Болдвін заперечує свою провину. Він стверджує, що не знав, що пістолет був заряджений.

Галина Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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