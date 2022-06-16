Звинуваченого у домаганнях Кевіна Спейсі відпустили під заставу

Скандальний голівудський актор Кевін Спейсі знову постав перед судом за звинуваченнями у сексуальних домаганнях до чоловіків.

Сьогодні, 16 червня, відбулося судове засідання у Лондоні, на якому було заслухано звинувачення у насильстві над чоловіком у серпні 2008 року.

Також суддя заслухав два пункти звинувачення у сексуальному насильстві над чоловіками у березні 2005 року та у квітні 2013 року.

Утім, суд ухвалив рішення відпустити Кевіна Спейсі під заставу. Наступне засідання щодо справи актора відбудеться 14 липня, пише The Mirror.

Кевін Спейсі / Фото: Associated Press

Зазначимо, масштабний секс-скандал навколо Кевіна Спейсі розпочався після того, як зірка серіалу Star Trek Ентоні Репп розповів, що коли він був підлітком, п'яний актор спробував спокусити його. Згодом про сексуальні домагання з боку Спейсі заявило ще з десяток чоловіків, але до суду дійшла лише одна справа — щодо домагань до 18-річного юнака, яке нібито мало місце 2016 року.

Однак у жовтні 2019-го прокуратура штату Массачусетс закрила справу Кевіна Спейсі щодо секс-домагань. Усе через те, що обвинувач раптово помер.

Утім, прокуратура Великобританії повідомила, що актору Кевіну Спейсі знову висунуто звинувачення в сексуальному насильстві щодо трьох чоловіків. У травні цього року справи передали до суду.

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