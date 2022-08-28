Звинуватили у плагіаті та невдалому вбранні: Анну Трінчер розкритикували через нову пісню

Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер незабаром випустить новий трек, який вона підготувала разом з нареченим, блогером Олександром Волошиним.

Реліз композиції запланований на 30 серпня. Та артистка вже не може дочекатися, коли вийде її нова робота. Тож у Instagram зірка вирішила показати частину треку і кліпу до нього. Та, як виявилося, композиція далеко не всім припала до душі.

Першою чергою, пильні шанувальники звернули увагу на вбрання Олександра. Фанам здалося, що на спортивному костюмі блогера зображений прапор країни-агресорки Росії. Волошин одразу все пояснив.

"Друзі, це не кофта орків. А кофта Nike з кольорами Франції…. Не лише у рашистів такі кольори… Словенія, Словакія, Франція, Нідерланди", - пояснив вибір вбрання Волошин.

Та, якщо ж з кольорами кофтини фани розібралися, то з плагіатом – ні. Прихильники почули у пісні Анни мотиви старої композиції російської виконавиці – Наталі.

Кофта взагалі все одно, а от мотив "Ветер с моя дул" напрошується сам на себе

Мені одній здається, що тут пісня "Ветер с моя дул", але з іншим текстом

Пісня – плагіат

Загалом, поки ані Анна, ані Олександр щодо плагіату нічого не пояснили. Можливо, коли парочка запрем'єрить композицію, тоді все прокоментує.

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