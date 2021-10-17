Зворушена вдова Скрябіна подякувала учаснику "Танців" KADNAY за вшанування пам’яті її чоловіка

Легендарний Кузьма "з'явився" на паркеті.

Учасник "Танців з зірками" та співак Дмитро Каднай приголомшив своїм сьогоднішнім виступом.

Вечір сьомого прямого ефіру присвячений українським зіркам. Як зізнався артист, його найбільшим кумиром є покійний Кузьма Скрябін. Тому він вирішив присвятити свій номер йому. Так, артист танцював під пісню "Спи собі сама".

До слова, на паркеті "з'явився" легендарний Кузьма, якого оживили за допомогою сучасних технологій.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

На шоу прийшла підтримати Дмитра дружина покійного артиста – Світлана. Вона подякувала Каднаю за, те що він вшанував пам'ять її чоловіка. Світлана сказала Дмитру такі слова підтримки, які б сказав сам Кузьма: "Чувак, ти крутий!"

"Танці з зірками" / скріншот з відео

Виступ артистка розчулив не лише глядачів, а й суддів. Вони оцінили його танець в 36 балів.

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