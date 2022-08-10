Зворушливе привітання від доньки і патріотичний торт: як Олександр Пономарьов 49-річчя святкував

Минулого вівторка Олександру Пономарьову виповнилося 49 років.

З цієї нагоди у сторіз своєї сторінки в Instagram виконавець показав, хто його привітав. Вітальні пости у фотоблогу залишили співачки Ірина Білик, Оля Цибульська, актор Арам Арзуманян, учні Пономарьова та багато інших.

Олександра Пономарьова привітали друзі патріотичним тортом / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Втім, найзворушливішим привітанням для Пономарьова став пост його доньки, 28-річної Зої. У сторіз свого Instagram дівчина зазначила, що Пономарьов – "головний чоловік у її житті":

"Сьогодні день народження у найголовнішого чоловіка в моєму житті. Тато, я тебе люблю безмежно! Пишаюся тобою і тим, що я твоя донька! Ти в мене самий найкращий", - адресувала теплі слова батьку Зоя.

Олександр Пономарьов з донькою Зоєю / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зазначимо, що Зоя - названа донька Олександра Пономарьова. Вона є первістком ексдружини Пономарьова, продюсерки Олени Мозгової. Зоя з'явилася на світ 1994-го року. Із біологічним батьком Зої Олена Мозгова не була розписана і розійшлася ще до її народження.

Олександр Пономарьов з донькою Зоєю і з легендарним тестем Миколою Мозговим / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

У Олени Мозгової ще є дві доньки – Євгенію продюсерка народила 1999-го від колишнього цивільного чоловіка, співака Олександра Пономарьова. А 2015-го Мозгова подарувала своєму чоловіку Девіду Аксельроду доньку Соломію.

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